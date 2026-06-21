Conflit linguistique à Almaty : une dispute dans un supermarché mène à une amende

Un conflit survenu dans l'un des supermarchés de la ville d'Almaty, au Kazakhstan, a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux.

Dans les vidéos diffusées, on voit une cliente mécontente des files d'attente exiger que l'employée s'adresse à elle en russe. Cependant, l'administratrice a expliqué la situation en kazakh, indiquant qu'un caissier supplémentaire arriverait sous peu. C'est précisément cet incident qui a provoqué une vive altercation entre les parties.

L'incident s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, ouvrant la voie à divers avis et débats parmi les utilisateurs. Certains ont soutenu l'utilisation de la langue d'État pour le service, tandis que d'autres ont souligné la nécessité de choisir la langue la plus pratique pour le client.

Les autorités ont mené une enquête sur l'affaire et ont transmis le dossier au tribunal. Selon la décision du tribunal, la femme ayant provoqué la dispute a été condamnée à une amende de 20 MRP, soit environ 84 000 tenge (environ 3 millions de soums).