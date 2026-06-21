Un coup de ballon vire au drame : un footballeur de 14 ans est décédé

L'accident tragique s'est produit lors d'un match de football amateur en Argentine.

Pendant le jeu, le ballon a frappé violemment la poitrine de l'adolescent. Il a immédiatement poussé un cri et s'est effondré sur le terrain. Bien qu'il se soit relevé quelques secondes plus tard, il est retombé peu après. Des signes de convulsions ont ensuite été observés.

Les médecins sont arrivés rapidement sur les lieux et ont transporté d'urgence le jeune footballeur à l'hôpital. Malheureusement, son cœur s'est arrêté en chemin. Malgré les mesures de réanimation entreprises par les médecins, il a été impossible de sauver l'adolescent.

Selon les experts, cet incident pourrait être dû à une « commotion cardiaque » — un phénomène rare mais extrêmement dangereux appelé "commotio cordis" en médecine. Un choc violent sur le côté gauche de la cage thoracique perturbe le rythme cardiaque, entraînant un décès soudain.