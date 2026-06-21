Trump s'exprime sur les frais de passage du détroit d'Ormuz

·2·Monde
Trump s'exprime sur les frais de passage du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a fait une déclaration sur la question du transport de marchandises via le détroit d'Ormuz.

Selon lui, aucun tarif de passage ne sera instauré dans le détroit d'Ormuz pendant la période de trêve entre les États-Unis et l'Iran, ni durant le processus de négociation de 60 jours.

Cependant, Trump a souligné que si aucun accord final n'est conclu, des frais de passage pourraient être fixés uniquement par les États-Unis et dans l'intérêt de Washington.

Selon lui, de tels paiements viseraient à couvrir les dépenses des États-Unis pour assurer la sécurité dans la région.

Auparavant, il avait été rapporté que les États-Unis et l'Iran avaient signé un mémorandum pour mettre fin au conflit militaire et parvenir à un accord final dans les 60 jours.

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Nigina Zarqarayeva
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