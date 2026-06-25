Près de 15 iPhone brûlés à cause d'un enfant de cinq ans

À Shenzhen, en Chine, un enfant de cinq ans a accidentellement provoqué un incendie, détruisant des dizaines de téléphones portables. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Le père de l'enfant, M. Peng, gère un magasin de téléphones et conservait certains appareils destinés à la vente chez lui. L'incident s'est produit lorsque l'enfant a vu des étincelles sortir d'une rallonge défectueuse et a tenté d'y allumer un chiffon.

Le feu s'est propagé rapidement, détruisant près de 30 téléphones. Plus de la moitié étaient des iPhones, et le dommage total a dépassé 200 000 yuans (environ 29 500 dollars).

M. Peng a déclaré qu'il dormait au moment des faits. Réveillé par l'odeur de la fumée, il a réussi à éteindre l'incendie, mais l'atelier et une partie du salon ont été gravement endommagés.

Heureusement, l'enfant n'a pas été blessé. Après l'incident, le père a expliqué à son fils les dangers de jouer avec le feu et a exprimé l'espoir que cela ne se reproduise plus.