Un séisme de 7,2 magnitude secoue le Japon (vidéo)

Une forte secousse tellurique survenue dans les régions du nord du Japon a suscité l'inquiétude de la population. Selon le service météorologique du pays, la magnitude du séisme était de 7,2.

Au moins 10 citoyens ont été blessés à divers degrés à la suite de cette catastrophe naturelle. Les services de secours et médicaux locaux apportent l'aide nécessaire aux victimes.

Bien que les experts aient initialement estimé la magnitude à un niveau inférieur, des données clarifiées ultérieurement ont confirmé que la force du séisme était de 7,2.