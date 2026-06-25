Un séisme de 7,2 magnitude secoue le Japon (vidéo)

·97·Monde
Un séisme de 7,2 magnitude secoue le Japon (vidéo)

Une forte secousse tellurique survenue dans les régions du nord du Japon a suscité l'inquiétude de la population. Selon le service météorologique du pays, la magnitude du séisme était de 7,2.

Au moins 10 citoyens ont été blessés à divers degrés à la suite de cette catastrophe naturelle. Les services de secours et médicaux locaux apportent l'aide nécessaire aux victimes.

Bien que les experts aient initialement estimé la magnitude à un niveau inférieur, des données clarifiées ultérieurement ont confirmé que la force du séisme était de 7,2.

Japon
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Trump change d'avis sur Zelensky : « C'est un homme courageux »Trump change d'avis sur Zelensky : « C'est un homme courageux »Aujourd'hui, 19:31Enquête ouverte contre un café appartenant à un entrepreneur ouzbek aux États-UnisEnquête ouverte contre un café appartenant à un entrepreneur ouzbek aux États-UnisAujourd'hui, 19:20Un militaire nord-coréen a réussi à s'enfuir vers la Corée du SudUn militaire nord-coréen a réussi à s'enfuir vers la Corée du SudAujourd'hui, 19:03Accident de montgolfière au Brésil : 8 mortsAccident de montgolfière au Brésil : 8 mortsAujourd'hui, 18:43Près de 15 iPhone brûlés à cause d'un enfant de cinq ansPrès de 15 iPhone brûlés à cause d'un enfant de cinq ansAujourd'hui, 17:53Un costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débatUn costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débatAujourd'hui, 16:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense