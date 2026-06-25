L'expert football renommé Alisher Nikimbayev s'est exprimé sur les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de sortir de groupe lors de la Coupe du Monde 2026.

L'expert a souligné que, théoriquement, les « Loups Blancs » conservent encore une chance d'accéder aux phases finales. Cependant, cela nécessite avant tout une victoire contre la République démocratique du Congo lors de la dernière journée.

Parallèlement, les résultats des équipes luttant pour la troisième place dans les autres groupes doivent être favorables à l'Ouzbékistan. Ainsi, l'équipe nationale doit non seulement remporter son match, mais aussi espérer que ses concurrents perdent des points.

Selon Nikimbayev, les joueurs sont parfaitement conscients de la complexité de la situation et de tous les calculs nécessaires.

« Les joueurs comprennent ces calculs mieux que quiconque. Ils sont eux-mêmes pleinement conscients, il n'est pas nécessaire de leur expliquer. Tout le monde connaît les mathématiques, vous êtes allés à l'école », a déclaré Nikimbayev. Metaratings.ru.

Pour rappel, après deux journées de phase de groupes, l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'a pas encore marqué de point. Le ratio de buts de l'équipe est de 1:8.

Ainsi, la mission de l'Ouzbékistan est claire : battre la RD Congo et attendre les résultats des autres groupes. L'opportunité existe, mais les mathématiques ne sont pas en « mode facile » cette fois-ci.