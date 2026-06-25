Les États-Unis pourraient supprimer l'obligation de pédale de frein pour les voitures sans conducteur

Le département des Transports des États-Unis (DOT) a proposé des modifications importantes aux réglementations fédérales sur les transports. Selon celles-ci, l'obligation d'installer des pédales de frein pourrait être levée pour les véhicules conçus pour des systèmes de conduite totalement autonomes. Cette initiative ouvre d'immenses opportunités pour des entreprises comme Tesla et Zoox, qui travaillent sur des technologies d'auto-conduite. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Actuellement, les normes fédérales de sécurité automobile (FMVSS) exigent que tout véhicule dispose d'organes de commande traditionnels. La nouvelle proposition prévoit une exception à cette règle uniquement pour les voitures gérées par des systèmes automatisés. Selon les experts, cette étape accélérera considérablement l'apparition de robotaxis sur les routes américaines.

Suppression des obstacles à l'innovation

Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), ces changements éliminent les barrières bureaucratiques à la production de véhicules au design innovant. Auparavant, les entreprises devaient obtenir une autorisation spéciale du gouvernement pour tester un véhicule sans volant ni pédales, et le nombre de tels véhicules était limité.

Jonathan Morrison, administrateur de la NHTSA, a souligné que les États-Unis sont à l'aube d'une révolution technologique et qu'il est nécessaire de revoir le système de réglementation pour maintenir le leadership dans le secteur. Selon lui, dans le cadre du nouveau cadre, les restrictions illogiques et obsolètes seront supprimées tout en renforçant les exigences de sécurité.

Tesla et le projet Cybercab

Cette décision est particulièrement cruciale pour Tesla, dirigée par Elon Musk . Ces dernières années, l'entreprise a travaillé activement au développement du Cybercab, un véhicule biplace sans volant ni pédales. Musk a déclaré à plusieurs reprises être prêt à populariser ces voitures dans tout le pays dès lors que l'autorisation fédérale serait accordée.

Actuellement, Tesla teste un service de robotaxi à petite échelle à Austin, au Texas. Si au début un spécialiste était assis au siège du conducteur pour des raisons de sécurité, les voitures circulent désormais en mode "non surveillé". Néanmoins, l'entreprise a admis utiliser des opérateurs à distance pour diriger les véhicules en cas d'urgence ou après une collision.

Zoox, propriété d'Amazon, est également active dans ce domaine. L'année dernière, ils ont obtenu une autorisation temporaire pour leurs robotaxis spécialisés. Si les nouvelles règles entrent en vigueur, Zoox et d'autres startups pourront déployer leurs projets à plus grande échelle à des fins commerciales. Le public peut soumettre ses commentaires sur cette proposition pendant 30 jours, après quoi une décision finale sera prise.