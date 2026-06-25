Le président américain Donald Trump a une nouvelle fois modifié sa position sur l'Ukraine, évaluant positivement les actions de Volodymyr Zelensky en temps de guerre.

Le 24 juin, lors d'une rencontre à la Maison Blanche avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le correspondant de Sky News Mark Stone a demandé à Trump si Zelensky gagnait du terrain dans la situation actuelle.

« Il s'en sort pas mal. Quoi qu'il arrive, il n'abandonne pas. Beaucoup de gens meurent des deux côtés, mais je pense qu'il gère bien la situation. On ne peut pas nier qu'il est un homme courageux. Ses armes et ses hommes sont formidables. Ce sont de vrais guerriers », a déclaré Trump.

Cette déclaration est perçue comme un nouveau changement significatif dans l'attitude du président américain envers l'Ukraine.

La veille, dans son message vidéo du soir, Zelensky a fait le bilan des frappes ukrainiennes à longue portée sur le territoire russe. Selon lui, des pénuries de carburant sont observées dans plus de 60 régions de Russie suite aux attaques contre les raffineries de pétrole.

Zelensky a souligné que le gouvernement russe redirige davantage ses systèmes de défense aérienne pour protéger Moscou et Valdaï, ce qui fragilise d'autres parties du pays.

Le dirigeant ukrainien a également affirmé que le soutien des partenaires était nécessaire pour contraindre la Russie à choisir la paix.

« Nos opérations, y compris nos actions en Crimée, sont précisément planifiées. Si les opportunités discutées avec nos partenaires dans le cadre du G7 sont offertes à l'Ukraine, nous pourrons créer les conditions qui forceront la Russie à choisir la paix très prochainement », a déclaré Zelensky.

Les premiers signes sérieux d'un changement de position de Trump sur la question ukrainienne sont apparus après le sommet du G7 tenu du 15 au 17 juin à Évian, en France.

Après le sommet, le président français Emmanuel Macron a souligné que Trump avait montré un « véritable changement » dans son approche de l'Ukraine.

Selon des sources du Financial Times, la campagne de frappes ukrainiennes sur des cibles à l'intérieur de la Russie a fait forte impression sur Trump. Le Kyiv Independent, s'appuyant sur un haut fonctionnaire ukrainien, a écrit que Trump a encouragé Zelensky, lors de communications privées, à agir avec plus d'audace contre la Russie.

Cependant, il est encore trop tôt pour dire que la position de Washington a totalement changé. Comme le note Foreign Policy, bien que la Maison Blanche exprime progressivement une attitude plus bienveillante envers l'Ukraine, elle s'abstient de déclarations tranchantes contre Moscou.

Un responsable européen a indiqué que la Maison Blanche avait été sollicitée pour condamner ouvertement les actions de guerre de la Russie, mais que l'administration américaine a refusé la proposition, craignant que cela ne nuise aux négociations.

Selon Reuters, le changement de position de Washington a accru le mécontentement à Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré, lors d'un forum à Moscou le 23 juin, que les prochains plans des États-Unis concernant l'Ukraine n'avaient pas été expliqués à la Russie.

« Je ne voudrais pas penser que le processus en Alaska, comme les actions européennes, vise à gagner du temps pour réarmer le régime de Kiev. Mais c'est ce qui s'est produit en pratique », a déclaré Lavrov.

Le chef de la diplomatie russe a ajouté que Moscou souhaitait savoir précisément ce qui a été discuté au sommet du G7 et quelle serait l'orientation future de Washington.

Ainsi, les propos chaleureux de Trump à l'égard de Zelensky indiquent un certain tournant dans la politique des États-Unis envers l'Ukraine. Cependant, la position prudente de la Maison Blanche dans ses relations avec Moscou maintient la complexité de la situation.