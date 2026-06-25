Un costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débat

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Un costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débat

Dans la région de Carinthie, au sud de l'Autriche, un costume spécial à pointes a été créé pour protéger les moutons des attaques de loups. Cependant, cette invention est accueillie de manière mitigée par le public et les experts.

En raison de l'augmentation du nombre de loups en Carinthie, les éleveurs sont contraints de chercher de nouvelles méthodes pour protéger leurs animaux. Les clôtures, les chiens de garde et d'autres moyens sont coûteux et ne sont pas toujours efficaces.

Rudolf Schaubach, un entrepreneur et fermier de 72 ans, a mis au point un costume à pointes couvrant une grande partie du corps du mouton. Selon lui, ce dispositif empêche le loup d'infliger des blessures mortelles à l'animal.

Toutefois, l'invention a déclenché une enquête pour suspicion de cruauté envers les animaux et violation des règles d'élevage. La société de protection des animaux de Vienne a demandé l'étude des effets négatifs de la structure sur les moutons.

Les experts affirment que le costume pourrait empêcher les agneaux de téter. De plus, certains doutent que quelques pointes puissent réellement effrayer un loup.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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