Expansion du réseau de tramways sans conducteur en Russie : nouvelles régions intégrées aux tests

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Expansion du réseau de tramways sans conducteur en Russie : nouvelles régions intégrées aux tests

Le ministère des Transports de la Fédération de Russie a pris l'initiative d'élargir les zones expérimentales pour l'introduction de véhicules sans conducteur dans le pays. Selon le nouveau projet, le déploiement de tramways à conduite autonome est prévu dans les régions de Nijni Novgorod et de Sverdlovsk. Cette innovation technologique est une étape supplémentaire vers la modernisation du système de transport public urbain et la réduction des risques liés au facteur humain. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, le régime juridique expérimental (EHR) pour l'utilisation de tramways sans conducteur n'est en vigueur qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg. Selon les données publiées sur le portail des projets d'actes normatifs et juridiques, les gouverneurs des deux régions susmentionnées ont adressé une demande officielle pour participer à ces essais technologiques.

Phases de test et mesures de sécurité

Le projet prévoit l'utilisation de deux catégories de tramways autonomes. Les véhicules de la première catégorie circulent sous le contrôle d'un conducteur-essayeurs en cabine. La seconde catégorie comprend des modes entièrement autonomes, gérés exclusivement par AI, sans intervention humaine. Cette approche permet de vérifier l'efficacité de la technologie dans des conditions urbaines de complexité variable.

Le document définit des indicateurs précis pour chaque région. En particulier, d'ici la troisième année d'expérimentation, les tramways de première catégorie dans les régions de Nijni Novgorod et de Sverdlovsk doivent parcourir 3 000 km au cours du premier semestre et 6 000 km au cours du second. Pour les tramways entièrement autonomes (seconde catégorie), l'objectif est de parcourir au moins 1 000 km au cours du second semestre.

Importance régionale et perspectives

Ce projet est non seulement une innovation dans le domaine des transports, mais aussi une étape importante dans le processus de transition des régions vers l'économie numérique. Les régions de Nijni Novgorod et de Sverdlovsk sont des zones industrialisées où la charge des transports publics est élevée. L'introduction de systèmes autonomes devrait améliorer la sécurité routière et garantir le respect strict des horaires de transport.

Le gouvernement russe vise, à travers ces expériences, à créer une base juridique et technique unique pour les transports publics sans conducteur dans tout le pays. Si les tests réussissent, de tels systèmes pourraient être déployés massivement dans d'autres grandes villes, ce qui contribuerait à transformer radicalement l'infrastructure urbaine.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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