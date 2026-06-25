Enquête ouverte contre un café appartenant à un entrepreneur ouzbek aux États-Unis

Cela fait suite au refus des employés du café de servir un politicien soutenant Israël.

Dan Goldman, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, s'est rendu avec sa fille au café Poetica Coffee à Brooklyn. Par la suite, l'établissement a publié un message sur les réseaux sociaux critiquant le membre du Congrès.

Le message stipulait que le café ne servait pas les racistes, les fascistes, les homophobes et les personnes soutenant le génocide. L'établissement a également annoncé avoir remboursé les 9,82 dollars payés par Goldman pour son café.

La publication, incluant une photo du membre du Congrès, a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux.

Selon M. Goldman, cet incident ne justifie pas l'ouverture d'une enquête fédérale sur les droits civiques.