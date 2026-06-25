Enquête ouverte contre un café appartenant à un entrepreneur ouzbek aux États-Unis

·54·Monde
Enquête ouverte contre un café appartenant à un entrepreneur ouzbek aux États-Unis

Cela fait suite au refus des employés du café de servir un politicien soutenant Israël.

Dan Goldman, membre de la Chambre des représentants des États-Unis, s'est rendu avec sa fille au café Poetica Coffee à Brooklyn. Par la suite, l'établissement a publié un message sur les réseaux sociaux critiquant le membre du Congrès.

Le message stipulait que le café ne servait pas les racistes, les fascistes, les homophobes et les personnes soutenant le génocide. L'établissement a également annoncé avoir remboursé les 9,82 dollars payés par Goldman pour son café.

La publication, incluant une photo du membre du Congrès, a suscité de vastes débats sur les réseaux sociaux.

Selon M. Goldman, cet incident ne justifie pas l'ouverture d'une enquête fédérale sur les droits civiques.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Trump change d'avis sur Zelensky : « C'est un homme courageux »Trump change d'avis sur Zelensky : « C'est un homme courageux »Aujourd'hui, 19:31Un séisme de 7,2 magnitude secoue le Japon (vidéo)Un séisme de 7,2 magnitude secoue le Japon (vidéo)Aujourd'hui, 19:06Un militaire nord-coréen a réussi à s'enfuir vers la Corée du SudUn militaire nord-coréen a réussi à s'enfuir vers la Corée du SudAujourd'hui, 19:03Accident de montgolfière au Brésil : 8 mortsAccident de montgolfière au Brésil : 8 mortsAujourd'hui, 18:43Près de 15 iPhone brûlés à cause d'un enfant de cinq ansPrès de 15 iPhone brûlés à cause d'un enfant de cinq ansAujourd'hui, 17:53Un costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débatUn costume à pointes pour protéger les moutons des loups suscite le débatAujourd'hui, 16:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense