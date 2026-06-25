Accident de montgolfière au Brésil : 8 morts

Une tragédie terrible s'est produite dans une montgolfière transportant des touristes dans l'État de Santa Catarina, au Brésil. La montgolfière, qui transportait 21 personnes, a pris feu pendant le vol et s'est écrasée au sol.

L'accident a fait 8 passagers morts. 13 autres personnes, dont le pilote de la montgolfière, ont survécu. Selon les autorités locales, tous les passagers ont été identifiés après l'incident et personne ne manque à l'appel.

Selon les premières informations, l'incendie a débuté à l'intérieur de la nacelle. Le pilote a déclaré avoir tenté d'effectuer un atterrissage d'urgence et avoir ordonné aux passagers de sauter le plus rapidement possible en s'approchant du sol.

La tragédie s'étant produite à proximité d'un centre médical, les services de secours et médicaux sont arrivés rapidement sur les lieux. Actuellement, des experts mènent une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de l'accident.