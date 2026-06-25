Un militaire nord-coréen a réussi à s'enfuir vers la Corée du Sud

Un militaire de l'armée nord-coréenne a réussi à pénétrer sur le territoire de la Corée du Sud. L'incident s'est produit dans la zone frontalière de la partie centrale de la péninsule coréenne.

Selon l'agence Yonhap, les militaires sud-coréens ont repéré et pris sous contrôle un soldat nord-coréen dans la nuit du 23 juin.

Le communiqué officiel indique que le militaire a été appréhendé près du front central et que les autorités compétentes étudient actuellement tous les détails de l'incident.

D'après les premières informations, le soldat a traversé la frontière avec l'intention de demander l'asile en Corée du Sud. Son itinéraire de fuite et le déroulement du processus n'ont pas encore été divulgués.

Il est connu que la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est considérée comme l'une des zones les plus gardées au monde. Il existe une zone démilitarisée entre les deux pays, avec des mesures de sécurité supplémentaires et des zones tampons de chaque côté.

Les experts soulignent que de tels cas sont rares. Par conséquent, cet événement a une nouvelle fois attiré l'attention du public et de la communauté internationale sur la péninsule coréenne.