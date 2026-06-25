Série Oppo Reno16 lancée sur le marché mondial : caméra 200 MP et protection IP69K

La société chinoise Oppo a officiellement présenté sa nouvelle génération de smartphones — les modèles Reno16 et Reno16 Pro — pour le marché mondial. Annoncés un mois après leurs débuts en Chine, ces appareils arrivent pour les utilisateurs internationaux avec plusieurs modifications techniques. Notamment, la protection IP69K contre l'eau et la poussière ainsi qu'une taille d'écran compacte constituent les caractéristiques principales de cette gamme. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la plateforme matérielle des versions globales diffère des modèles chinois. Le Reno16 Pro est équipé d'une puce MediaTek Dimensity 8550 Super au lieu du Dimensity 9500s plus puissant. Le Reno16 de base est équipé d'un processeur Snapdragon 7 Gen 4. Concernant la mémoire, la version Pro est proposée uniquement en configuration 12/512 GB, tandis que le modèle standard sera vendu en versions 8/256 GB et 8/512 GB.

Écran et capacités photographiques

Les deux smartphones mettent l'accent sur la compacité, une tendance actuelle. Les appareils sont dotés d'un écran AMOLED de 6,32 pouces supportant une résolution Full HD+. La différence réside dans le fait que l'écran du Reno16 Pro a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, alors que le modèle Reno16 standard affiche 120 Hz. Le scanner d'empreintes digitales est placé sous l'écran et fonctionne sur une technologie optique.

Côté caméra, l'Oppo Reno16 Pro impressionne avec son module principal doté d'un capteur Samsung S5KHP5 de 200 mégapixels. Il est accompagné d'un téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique 3,5x et d'un autre capteur grand-angle de 50 MP. Le Reno16 standard dispose d'un ensemble de trois capteurs de 50 mégapixels, avec le Sony LYT-600 choisi comme module principal.

Énergie et norme de protection

Le système de batterie des smartphones a également subi des modifications régionales. Le Reno16 Pro global est équipé d'une batterie silicium-carbone d'une capacité de 6700 mAh. Fait intéressant, la version européenne du modèle Reno16 ne possède qu'une batterie de 6000 mAh, bien qu'il soit attendu avec une capacité plus élevée dans d'autres régions. Les deux modèles supportent la technologie de charge rapide SuperVOOC de 80 W.

L'un des avantages les plus importants des nouveaux appareils est le niveau de protection IP69K. Cela signifie que le smartphone peut non seulement résister à l'immersion dans l'eau, mais aussi à des jets d'eau chaude à haute pression. Côté logiciel, l'interface ColorOS 16 basée sur Android 16 est installée.

Les prix de la série Oppo Reno16 sur le marché européen sont fixés comme suit :

Reno16 (8/512 GB) — 900 euros ;

Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 euros.

La vente ouverte des smartphones débutera le 3 juillet. Il est à noter que des remises de 100 à 200 euros sont offertes aux clients commandant avant le 31 juillet. Sur le marché ouzbek, ces modèles devraient apparaître un peu plus tard via les distributeurs officiels.