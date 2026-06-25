Les joueurs du Portugal revoient leur match contre l'Ouzbékistan (vidéo)

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Les joueurs du Portugal revoient leur match contre l'Ouzbékistan (vidéo)

Les joueurs de l'équipe nationale du Portugal ont analysé les moments forts de leur rencontre face à l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026.

Dans une vidéo publiée par la Fédération portugaise de football, on voit les leaders de l'équipe — Bruno Fernandes, Nuno Mendes et d'autres joueurs — devant un grand écran, discutant des situations clés avec le staff technique.

La vidéo montre les joueurs analysant en détail les attaques, les mouvements défensifs et les solutions tactiques du match afin de tirer des conclusions pour les prochaines rencontres.

La Fédération a accompagné la vidéo du commentaire : « Notez. Revoyez. Analysez. Améliorez ».

Cette séquence a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters soulignent que le fait qu'une équipe aussi forte que le Portugal analyse spécifiquement son match contre l'Ouzbékistan témoigne de la montée en puissance de notre équipe nationale sur la scène internationale.

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