Adobe, leader incontesté du marché des logiciels de création graphique, a franchi une nouvelle étape majeure dans le développement de technologies de traitement vidéo et image basées sur l'AI. L'entreprise a officiellement annoncé l'acquisition de la startup Topaz Labs afin d'étendre son écosystème créatif. Cet accord devrait ouvrir de toutes nouvelles possibilités d'amélioration de la qualité du contenu pour les utilisateurs d'Adobe. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Depuis plus de vingt ans, Topaz Labs développe des outils professionnels d'amélioration d'images et de vidéos. L'année dernière, l'entreprise a reçu le prestigieux prix Emmy pour ses technologies de production innovantes. Ces dernières années, la startup a lancé ses propres modèles d'AI, tels qu'Astra pour l'upscaling vidéo et Wonder pour la retouche et la restauration de détails photographiques.

Intégration de l'AI et de Firefly

Selon les représentants d'Adobe, les technologies de Topaz Labs seront intégrées à l'application Firefly AI ainsi qu'à d'autres logiciels de la suite Creative Cloud . Parallèlement, les produits Topaz devraient continuer à fonctionner comme des services indépendants via leur site web. Cela permettra aux utilisateurs de bénéficier d'un traitement haute qualité sans quitter les produits Adobe.

Selon ixbt.com, l'un des principaux atouts de Topaz Labs est sa technologie permettant d'exécuter efficacement des modèles vidéo volumineux sur les GPU des ordinateurs grand public. Cela aidera Adobe à rendre ses services plus rapides et moins coûteux, non seulement sur des serveurs cloud, mais directement sur l'appareil de l'utilisateur.

Deepa Subramaniam, vice-présidente du marketing produit pour Adobe Creative Cloud, a souligné que cet achat est crucial pour les designers et monteurs professionnels. Désormais, ils pourront plus facilement accomplir des tâches complexes telles que l'affinement des détails, la réduction du bruit et la restauration de matériaux d'archives lors de la fusion de prises de vue réelles avec des clips générés par AI.

Concurrence et objectifs stratégiques

Adobe lutte actuellement contre de puissants concurrents tels que Canva et Blackmagic Design (propriétaire de DaVinci Resolve). En acquérant des startups spécialisées comme Topaz Labs, l'entreprise vise à empêcher ses utilisateurs de migrer vers d'autres plateformes et à les fidéliser au sein de son écosystème. Cela est particulièrement pertinent alors que la demande d'outils professionnels dans le domaine du montage vidéo augmente.

De nombreux designers et monteurs vidéo en Ouzbékistan utilisent déjà les produits Topaz Labs, notamment pour l'upscaling de vidéos basse résolution vers le format 4K. L'intégration complète de ces technologies dans Adobe Premiere Pro ou After Effects accélérera considérablement le flux de travail des créateurs locaux.

Selon le communiqué officiel de l'entreprise, toutes les transactions et les processus d'intégration liés à cet accord devraient être finalisés d'ici le second semestre 2026. D'ici là, les deux entreprises continueront de développer leurs produits en parallèle.