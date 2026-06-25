Dayot Upamecano révèle ses secrets pour stopper Erling Haaland

Le défenseur de l'équipe de France et du Bayern Munich, Dayot Upamecano, a dévoilé son plan tactique pour contrer l'attaquant Erling Haaland avant le match crucial contre la Norvège dans le cadre de la Coupe du monde. Ce duel, déterminant pour la tête du groupe I, s'annonce comme l'un des chocs les plus attendus du tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Bien qu'il ait débuté le tournoi avec assurance aux côtés du défenseur français William Saliba, affronter un attaquant comme Erling Haaland représentera un véritable défi. L'avant-centre norvégien a déjà inscrit 4 buts depuis le début de la compétition et affiche une forme étincelante. Dans un entretien accordé au journal L'Équipe, Upamecano a souligné qu'arrêter une telle « machine » exige une concentration maximale pendant 90 minutes.

Approche tactique et duel physique

Selon Upamecano, un système de « contrôle bilatéral » doit être appliqué face à Erling Haaland. Le défenseur doit garder un œil sur le porteur du ballon et l'autre sur le positionnement de l'attaquant adverse. Il a notamment précisé qu'Erling Haaland excelle dans l'art de s'infiltrer dans l'angle mort des défenseurs.

« Face à Haaland, il faut regarder fréquemment derrière son épaule. Comme Kylian Mbappe, il possède une accélération explosive sur les premiers mètres. Si vous n'anticipez pas son mouvement et que vous le laissez contrôler le ballon, il devient presque impossible à arrêter. Il faut donc le pousser vers les ailes autant que possible et fermer les angles de frappe », explique Dayot Upamecano.

Le défenseur français a admis apprécier les duels physiques, soulignant qu'Erling Haaland joue précisément dans ce style. Cependant, il a affirmé que face à un attaquant aussi puissant, l'intelligence du placement est plus efficace que la force brute. Upamecano a également salué la capacité de l'adversaire à jouer dos au but.

Un nouveau duel après la Ligue des Champions

Ces deux stars s'étaient affrontées pour la dernière fois en avril 2023 lors des phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Lors du match entre Manchester City et le Bayern Munich, l'attaquant norvégien avait posé d'énormes problèmes aux défenseurs. Tirant les leçons de cette expérience, Upamecano promet d'être plus rigoureux cette fois-ci.

Pour rappel, le match entre la Norvège et la France pourrait décider de la première place du groupe. La France a précédemment battu le Sénégal et a gardé sa cage inviolée lors du match contre l'Irak. Stopper Erling Haaland sera le test ultime pour prouver la solidité de la ligne défensive des Bleus.