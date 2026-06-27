7 ans de prison pour des sacs Dior et Chanel : l'ex-Première dame de Corée du Sud condamnée

L'ancienne Première dame de Corée du Sud, Kim Keon-hee, a été condamnée à 7 ans de prison pour avoir accepté des pots-de-vin sous forme de cadeaux de luxe.

Selon le tribunal, l'épouse de l'ancien président Yoon Suk-yeol a accepté des objets de valeur en échange de la résolution de divers problèmes pour des entrepreneurs et des fonctionnaires.

Parmi les cadeaux figuraient des sacs des marques Dior et Chanel, des bijoux précieux, des montres et d'autres articles de luxe. Le tribunal a conclu que Kim Keon-hee a utilisé son influence en tant qu'épouse du président pour aider des personnes intéressées.

Il a été rapporté que l'ancienne Première dame est insatisfaite de la décision du tribunal et que ses avocats prévoient de faire appel de la sentence.

Son époux, l'ancien président de Corée du Sud Yoon Suk-yeol, a été condamné à la prison à perpétuité en février dernier pour avoir dirigé une insurrection contre l'État en lien avec la déclaration de la loi martiale en 2024.