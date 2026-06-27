Rocket Lab a retardé un satellite japonais en raison d'une mission militaire secrète des États-Unis

Le 26 juin, Rocket Lab a réussi à placer en orbite un nouveau satellite radar appartenant à une entreprise japonaise. Cependant, ce vol a attiré l'attention des experts internationaux non seulement pour son résultat technique, mais aussi parce qu'il a été retardé en raison d'une opération secrète des Space Forces des États-Unis. Selon ixbt.com, cette mission a été repoussée de plus d'une semaine en raison d'un programme d'action rapide gardé secret pendant plus de 72 heures. C'est ce qu'indique Ixbt.com l'information .

Le lanceur Electron a décollé du Launch Complex 1 en Nouvelle-Zélande à 13h43, heure normale de l'Est des États-Unis. Dans le cadre de la mission nommée « 10 Owl of 10 », l'appareil StriX a été placé sur une orbite à 552 kilomètres d'altitude 56 minutes après le décollage. Il s'agit du dixième satellite lancé par Rocket Lab pour Synspective, la startup japonaise utilisant exclusivement ce fournisseur pour constituer sa constellation orbitale.

Mission secrète et changements inattendus

Le vol était initialement prévu pour le 17 juin, mais le soir du 16 juin, Rocket Lab a soudainement annoncé le report du lancement. À l'époque, l'entreprise a justifié cela par la nécessité de tests supplémentaires. Il s'est avéré plus tard que le créneau libéré a été utilisé pour mener la mission opérationnelle Victus Haze à la demande des Space Forces des États-Unis.

Bien que le vol dans le cadre de Victus Haze ait eu lieu le 19 juin, ni les militaires ni Rocket Lab n'en avaient informé le public à l'avance. La confirmation officielle n'a été annoncée que trois jours après le vol. En raison de l'emplacement reculé du cosmodrome, il n'y avait pas de témoins oculaires ; seule l'apparition de nouveaux objets dans la base de données du système Space-Track a indirectement confirmé la réalisation de la mission.

Cette opération secrète s'inscrit dans le concept de « responsive space » (espace réactif). Ce concept prévoit la capacité de placer des satellites en orbite en quelques jours, voire quelques heures, après la réception d'une mission. Cela revêt une importance stratégique pour le système de défense des États-Unis afin de répondre rapidement aux menaces imprévues.

Une nouvelle étape dans la stratégie de Rocket Lab

La mission Synspective était le douzième vol de la fusée Electron en 2024. Il convient de noter que l'entreprise participe activement non seulement aux vols commerciaux, mais aussi aux tests de technologies militaires. Par exemple, le 11 juin, une fusée dans la modification HASTE, destinée à tester des technologies hypersoniques, a été lancée depuis la Virginie.

Aujourd'hui, Rocket Lab ne se contente plus d'être un simple opérateur commercial, mais devient l'un des principaux contractants des États-Unis dans le domaine spatial. De son côté, Synspective a signé un contrat avec Rocket Lab pour 17 vols supplémentaires et a également établi un partenariat avec SpaceX. De tels projets servent à perfectionner les systèmes d'observation radar de la surface terrestre.