Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, Julian Nagelsmann, a défendu ses jeunes stars Jamal Musiala et Florian Wirtz après le match décevant contre l'Équateur. Suite à cette défaite dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, le technicien a affirmé sa conviction que les leaders créatifs de l'équipe finiront par s'imposer. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Musiala et Wirtz étaient considérés comme les principaux espoirs des supporters allemands avant le début du tournoi, mais ils n'ont pas encore réussi à produire le jeu éclatant attendu. Lors du duel contre l'Équateur, la supériorité physique et la défense solide de l'adversaire ont rendu difficile l'utilisation de leur arme principale : le dribble. Malgré cela, Nagelsmann ne souhaite pas opérer de changements radicaux dans la composition avant le 16e de finale qui aura lieu lundi.

L'attitude de l'entraîneur envers les jeunes stars

Nagelsmann a hautement 평가é les mouvements de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Selon l'entraîneur, il ne manque au joueur que la chance. « Flo a été très actif et a tout donné. Il a réalisé plusieurs dribbles impressionnants dans la surface de réparation, mais la chance n'a pas souri lors de la frappe finale. Ses buts sont à venir », a souligné le coach.

Concernant Jamal Musiala, Nagelsmann a rappelé qu'il fallait être un peu plus patient. L'attaquant du Bayern a été absent longtemps en raison d'une blessure, ce qui a affecté sa forme physique. L'entraîneur a déclaré que le potentiel de Musiala est connu de tous et qu'il s'agit simplement de réveiller sa force intérieure. Nagelsmann croit que ce duo décidera du sort du match de lundi.

Changements positifs et plans futurs

L'un des rares points positifs du match contre l'Équateur a été le but marqué par Leroy Sane. Le succès de l'ailier, qui a mis fin à une longue série sans but, devrait réduire la pression sur l'équipe. Nagelsmann s'est dit satisfait de la performance de Sane, notant qu'il a même frôlé le doublé.

Le staff de l'équipe nationale d'Allemagne, tirant les conclusions de la défaite, a décidé de ne pas renoncer à son style offensif. Selon les spécialistes, l'éclosion de joueurs techniques comme Musiala et Wirtz déterminera le succès de l'Allemagne lors de la phase éliminatoire. Actuellement, toute l'attention est portée sur la préparation mentale des joueurs.

Selon ixbt.com, l'équipe nationale d'Allemagne se prépare sérieusement pour le match décisif de lundi. Au lieu d'effectuer de grands changements dans l'effectif, Nagelsmann met l'accent sur le renforcement des liens entre les joueurs actuels. C'est considéré comme une étape cruciale pour maintenir la stabilité interne de l'équipe.