Bagarres au Parlement géorgien : la session de printemps s'achève dans le chaos

La session de printemps du Parlement géorgien s'est terminée par des scandales et des bagarres.

La séance plénière finale était consacrée au rapport annuel du gouvernement. Le Premier ministre Irakli Kobakhidze a informé les députés des activités du gouvernement au cours de la période écoulée.

Cependant, à la fin de la séance, une vive dispute a éclaté dans la salle du Parlement. L'argumentation entre les représentants du parti au pouvoir « Rêve géorgien » et les membres de la faction « Pour la Géorgie » s'est rapidement transformée en affrontement physique.

Des bagarres ont éclaté entre les députés et la situation a momentanément échappé à tout contrôle. Malgré cela, après l'incident, la session de printemps du Parlement a été officiellement clôturée par l'exécution de l'hymne national.

Selon les informations, la session d'automne du Parlement débutera le 1er septembre. Pour l'instant, aucune session extraordinaire n'est prévue.