Le club italien de Como a conclu un accord inattendu et retentissant à l'approche du mercato estival. Le club de Serie A a convenu avec le Real Madrid des conditions d'un nouveau contrat de 60 millions d'euros pour conserver sa star principale, le meneur de jeu argentin Nico Paz. Cette étape démontre la ferme volonté du club de maintenir son effectif avant ses débuts en Ligue des champions la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le journal La Gazzetta dello Sport, la direction de Como a assumé cet engagement financier colossal pour empêcher l'activation de la clause de rachat préférentielle fixée par le Real Madrid. Selon l'accord initial, le club madrilène avait le droit de rapatrier son joueur pour seulement 10 millions d'euros, mais les Italiens ont accepté de porter le montant du transfert à 60 millions d'euros pour conserver définitivement le footballeur.

Détails du transfert et nouvelles conditions

À l'issue des négociations, le Real Madrid a non seulement obtenu une somme importante, mais a également protégé ses intérêts futurs. Selon le nouvel accord, le prix de rachat de Nico Paz pour le « Club Royal » est désormais fixé à 80 millions d'euros. Ce montant devrait entrer en vigueur l'été prochain. Les Madrilènes prévoient d'utiliser ces fonds pour financer le projet du nouvel entraîneur Jose Mourinho.

Nico Paz est devenu un véritable leader sous la direction de Cesc Fabregas au cours des deux dernières saisons. Le joueur de 21 ans a marqué 12 buts en Serie A la saison dernière, contribuant de manière incomparable à la qualification de son équipe pour la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Son jeu a attiré l'attention non seulement du Real Madrid, mais aussi d'un autre géant italien, l'Inter, mais Como a agi rapidement pour devancer ses concurrents.

Plans futurs du club

Selon GOAL.com, le paiement de 60 millions d'euros sera échelonné sur quatre ans. Cette méthode permet au club de Como de respecter les règles du fair-play financier (FFP). Néanmoins, un tel investissement représente une dépense record pour le club et témoigne des ambitions de l'équipe.

Pour les supporters qui se rassemblent au Stadio Sinigaglia, cette nouvelle est un immense soutien moral. Le fait que la star la plus brillante de l'équipe reste assure la stabilité de l'effectif avant la Ligue des champions. Désormais, Cesc Fabregas et la direction du club concentreront leur attention sur le renforcement de la ligne défensive, le milieu de terrain étant solidement structuré autour de Nico Paz.

Ce transfert est également intéressant pour les passionnés de football ouzbeks, car le fait que des clubs modestes comme Como puissent négocier d'égal à égal avec des géants comme le Real Madrid sur le marché des transferts est l'une des nouvelles tendances du football moderne. Les performances de Nico Paz la saison prochaine devront prouver que son prix vaut réellement 60 millions d'euros.