«Nettoyage» en Indonésie : 4,7 millions de comptes d'enfants supprimés

Une décision véritablement fracassante et ferme dans le monde des réseaux sociaux ! Le gouvernement indonésien a franchi un pas sans précédent pour assurer la sécurité virtuelle des enfants et les protéger des contenus nocifs. Près de 4,7 millions de profils appartenant à des utilisateurs de moins de 16 ans ont été bloqués dans le pays.

C'est ce qu'a rapporté Reuters en s'appuyant sur une déclaration de Meutya Hafid, ministre indonésienne de la Communication et du Numérique.

Combien de comptes ont été supprimés par plateforme ?

Le « coup » le plus dur a été porté à TikTok, la plateforme de vidéos courtes. Voici les chiffres de ce nettoyage massif :

Réseau social / Plateforme Nombre de comptes d'enfants supprimés TikTok 4,1 millions YouTube Près de 600 000 Total 4,7 millions

Quelle en est la cause ? Une nouvelle loi stricte

De telles mesures radicales ne sont pas dues au hasard. En effet, le 28 mars 2026 est entré en vigueur en Indonésie un nouveau cadre légal. Selon ce document, toutes les plateformes reconnues comme « plateformes à haut risque » dans le pays ont l'obligation de supprimer progressivement et totalement les comptes d'enfants de moins de 16 ans.

À ce jour, les réseaux et plateformes de jeux populaires suivants sont déjà touchés par ces règles strictes :

Instagram et Facebook

X (anciennement Twitter)

Roblox plateforme de jeux

L'objectif n'est pas seulement d'interdire, mais de changer la culture !

Comme l'a souligné Meutya Hafid, ministre de la Communication et du Numérique, l'objectif du gouvernement n'est pas simplement de couper les enfants d'Internet, mais d'accroître la responsabilité des géants du numérique.

« Nous ne nous contentons pas de retarder l'accès de l'enfant au réseau, nous voulons que la culture de comportement des plateformes elles-mêmes change », a déclaré la ministre indonésienne.

Ce système rigoureux, visant à assurer la sécurité des enfants dans le monde numérique, devrait bientôt devenir un modèle pour d'autres pays.