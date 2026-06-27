Présentation du nouveau passeport américain avec le portrait de Trump

Le président américain Donald Trump a présenté au public, le 26 juin, un modèle de passeport commémoratif spécial préparé pour le 250e anniversaire de l'indépendance du pays. La caractéristique la plus remarquable de ce passeport, produit en quantité limitée, est la présence de la photo personnelle du président. C'est ce qu'a CNN rapporté.

Trump a publié l'image de ce passeport sur le réseau social Truth Social, en ajoutant : « Le nouveau passeport des États-Unis. Il est écrit : “Bienvenue, mais tenez-vous bien !” », a-t-il commenté.

Dans le modèle présenté, Donald Trump est représenté debout derrière la célèbre table du Resolute du Bureau ovale. En arrière-plan de la photo se trouve le texte original de la Déclaration d'indépendancedes États-Unis, tandis que la signature du président figure en bas. Sur la page opposée du passeport est représentée la célèbre œuvre de l'artiste John Trumbull, « La Déclaration d'indépendance » .

Il a été indiqué que ce portrait a été réalisé sur la base du portrait officiel conservé à la National Portrait Gallery Smithsonianà Washington. Ce design diffère du modèle précédent présenté par le Département d'État au début de 2026.

Le soir du 26 juin, la maquette de ce passeport a également été publiée sur la page officielle de la Maison Blanche sur le réseau social X. Le post était intitulé « Nouveau passeport américain dédié au 250e anniversaire de l'Amérique » . Cependant, lorsque les journalistes ont demandé si ce design était la version officielle finale, la Maison Blanche a renvoyé les commentaires à la compétence du Département d'État. La chaîne CNN a contacté le Département d'État pour obtenir une réaction officielle sur cette question.

À qui sera remis ce passeport ?

Le passeport commémoratif spécial a été annoncé pour la première fois en avril dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Les autorités l'ont décrit comme un document dédié à cette date historique, avec une couverture et des pages intérieures ornées d'un design spécial et d'images améliorées.

Selon les informations, une fois le passeport prêt, il sera proposé comme option standard aux citoyens venant renouveler leur document en personne à l'agence des passeports de Washington. Les demandeurs en ligne ou ceux vivant dans d'autres régions du pays continueront d'utiliser le design actuel du passeport.

La couverture intérieure des passeports américains actuels présente une œuvre de l'artiste Percy Moran, illustrant l'histoire de Francis Scott Key lors du siège de Fort McHenry. Il est souligné que cet événement a ensuite inspiré la création de l'hymne national des États-Unis.

Parallèlement, le ministère des Finances des États-Unis a proposé en mai l'initiative de lancer un nouveau billet de 250 dollars avec l'image de Donald Trump. Selon certaines sources, certains responsables auraient fait pression sur le Bureau de l'impression et de la gravure du Trésor américain pour accélérer ce projet. Les modèles de design proposés montrent le portrait de Trump au centre du billet, ainsi que les signatures du président des États-Unis et du secrétaire au Trésor, Scott Bessent.