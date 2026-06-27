La légende uruguayenne Luis Suarez a appelé à mettre fin aux comparaisons incessantes entre la jeune étoile du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, et Lionel Messi. L'attaquant expérimenté, évoluant actuellement à l'Inter Miami, reconnaît les similitudes entre les deux joueurs, mais les considère comme des profils fondamentalement différents. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Luis Suarez a souligné que les comparaisons ne sont pas toujours bénéfiques. Selon lui, bien que les deux joueurs soient issus de l'académie du FC Barcelone — La Masia — et soient tous deux gauchers talentueux, leurs styles de jeu et leurs rôles sur le terrain diffèrent. Suarez insiste sur le fait qu'il ne faut pas mettre une pression excessive sur le jeune prodige.

Les comparaisons sont détestables et inappropriées

"Les comparaisons sont une chose détestable. Oui, ils jouent tous les deux du pied gauche, ils ont tous les deux une technique élevée, mais ce sont des joueurs totalement différents. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce que Leo a accompli à son âge est stupéfiant. Souhaitons plutôt que Lamine atteigne au moins ce niveau à l'avenir", a déclaré Suarez.

Luis Suarez a également évoqué le rôle de Lamine Yamal au sein de l'équipe nationale d'Espagne et son impact sur le jeu. Selon lui, dès que le jeune joueur entre sur le terrain, ses coéquipiers commencent à lui faire davantage confiance. Lorsque Yamal reçoit le ballon, les défenseurs adverses redoublent de vigilance, car il peut changer la donne à tout moment par une passe ou un tir inattendu.

Suarez a souligné que Yamal gère très bien l'attention médiatique et assume dignement cette responsabilité. L'attaquant a loué le comportement du jeune talent sous pression et sa croissance professionnelle. Cependant, il a ajouté que le talent seul ne suffit pas pour atteindre le niveau de Messi.

La passion inextinguible de Messi

Évoluant actuellement dans le même club que Lionel Messi, Suarez a particulièrement noté que le huit fois Ballon d'Or a toujours cette ambition d'être le meilleur. Alors que beaucoup parlent de l'âge de Messi, son éthique de travail aux entraînements et sa force mentale restent à un niveau très élevé.

Ce sujet intéresse également les fans de football ouzbeks, car l'éclosion de Lamine Yamal lors de l'Euro a conduit certains à le voir comme le "Messi" d'une nouvelle ère. Cependant, des experts comme Suarez rappellent qu'il faut laisser au jeune joueur l'opportunité de tracer son propre chemin, tandis que des phénomènes comme Messi occupent leur propre place dans l'histoire.