Deux séismes en 40 secondes : conséquences terribles au Venezuela

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Deux séismes en 40 secondes : conséquences terribles au Venezuela

Plus de 50 000 personnes sont portées disparues après les puissants tremblements de terre au Venezuela. Tom Fletcher, chef des affaires humanitaires de l'ONU, a déclaré que les opérations de sauvetage se poursuivent dans des conditions extrêmement difficiles.

Selon les dernières informations, au moins 920 personnes ont péri et plus de 3 360 ont été blessées à la suite de la catastrophe naturelle. Les sauveteurs travaillent jour et nuit pour retrouver les personnes ensevelies sous les décombres.

Le séisme s'est produit le soir du 24 juin. Deux fortes secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont été enregistrées à environ 40 secondes d'intervalle. Des centaines de répliques ont suivi les secousses principales.

De nombreux bâtiments se sont effondrés et, dans certaines zones, des quartiers entiers ont été réduits en ruines. Des familles participent aux recherches dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus.

Les autorités avertissent que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

VenezuelaTom FletcherONU
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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