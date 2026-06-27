Luis Suarez a choisi le meilleur attaquant au monde : pourquoi préfère-t-il Harry Kane à Erling Haaland ?

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Luis Suarez a choisi le meilleur attaquant au monde : pourquoi préfère-t-il Harry Kane à Erling Haaland ?

L'un des attaquants légendaires du monde du football, ayant brillé à l'époque au FC Barcelone et à Liverpool, Luis Suarez a partagé son opinion sur les meilleurs avant-centres de notre époque. La star uruguayenne a souligné les différences entre Erling Haaland et Harry Kane, tous deux leaders dans la course au titre de meilleur buteur, et a révélé son choix. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée au journal Mundo Deportivo, Luis Suarez a affirmé qu'il estimait Harry Kane, capitaine de l'équipe nationale d'Angleterre, au-dessus de la star de Manchester City, Erling Haaland. Selon Suarez, bien que les deux joueurs soient phénoménaux, leur style de jeu et leur impact sur l'équipe diffèrent.

Intelligence tactique et jeu collectif

Selon Suarez, Harry Kane est inégalé dans sa vision du jeu et sa capacité à créer des liens avec ses coéquipiers. « J'ai deux ou trois attaquants préférés. Haaland est un 'numéro 9' extrêmement dangereux dans la surface de réparation, mais l'équipe doit jouer pour lui. Quant à moi, je préfère Harry Kane. Il s'intègre beaucoup mieux avec le reste de l'équipe », déclare l'attaquant uruguayen.

Luis Suarez a particulièrement salué la capacité de Kane à lire le jeu. Il a souligné que Kane ne se contente pas de marquer des buts, mais anticipe les mouvements de ses partenaires et leur crée des espaces. « Il comprend le jeu différemment. Ses mouvements sont basés sur les déplacements de ses coéquipiers. J'adore ces petits détails du football », a-t-il ajouté.

Selon Goal.com, Suarez a également évoqué son compatriote Darwin Núñez. En parlant de Núñez, qui a quitté Liverpool pour rejoindre le club saoudien Al-Hilal, l'attaquant légendaire a donné des conseils psychologiques au jeune joueur. Selon Suarez, Núñez doit avant tout renforcer sa mentalité.

« Les qualités de Darwin sont exceptionnelles. Il est fort, rapide et possède une grande puissance. S'il continue de travailler sur lui-même et s'il devient mentalement fort, il peut devenir l'attaquant de haut niveau que j'apprécie. Il a encore assez de place et de temps pour progresser », a déclaré Luis Suarez lors de son interview.

Ces analyses montrent que dans le football moderne, ce n'est pas seulement le nombre de buts marqués qui est valorisé par les experts, mais aussi le rôle global du joueur dans le système de jeu. La reconnaissance d'un attaquant expérimenté comme Suarez prouve une fois de plus que Harry Kane est un joueur universel.

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Jahongir Tursunov
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