Proposition de peine de mort pour les fonctionnaires corrompus en Russie

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Proposition de peine de mort pour les fonctionnaires corrompus en Russie

Une proposition visant à appliquer la peine de mort aux fonctionnaires pour certains crimes de corruption graves a été avancée à la Douma d'État russe.

Selon Sergey Mironov, chef du parti « Russie Juste », certaines actions entreprises par des fonctionnaires pour leur intérêt personnel peuvent gravement nuire à la sécurité des citoyens et aux capacités de défense du pays.

« De tels crimes devraient être assimilés à la trahison de l'État et à l'espionnage, et punis par la peine de mort », a déclaré Mironov lors d'un entretien avec la chaîne RTVI.

Selon la proposition, un nouveau chef d'infraction intitulé « activité corrompue ayant porté atteinte aux capacités de défense du pays et à la sécurité des citoyens » pourrait être introduit dans le Code pénal russe.

La peine de mort est maintenue dans la législation russe comme la sanction la plus sévère. Cependant, un moratoire indéfini est en vigueur depuis 1997 et cette peine n'est plus appliquée en pratique.

Le dernier condamné à avoir été exécuté en Russie était le tueur en série Sergey Golovkin, connu sous le pseudonyme de « Fisher ». Il a été fusillé en 1996.

RussieDouma d'ÉtatSergueï MironovRussie justeRTVI
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Nigina Zarqarayeva
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