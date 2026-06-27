Un astéroïde géant passera près de la Terre aujourd'hui : y a-t-il un danger ?

Selon l'Agence spatiale européenne, aujourd'hui — le 27 juin 1997 NC1 , un astéroïde massif passera près de la Terre. Les experts soulignent qu'il ne représente aucun danger pour notre planète. Cependant, ce passage est considéré comme l'un des événements importants suivis par les astronomes et les observateurs du ciel.

Il a été rapporté que l'astéroïde se déplacera à une distance approximative de 2,6 millions de kilomètres du point le plus proche de la Terre. Bien que cela soit environ sept fois plus loin que la distance entre la Terre et la Lune, selon les critères astronomiques, il fait partie des grands astéroïdes passant près de la Terre.

L'astéroïde 1997 NC1 a été détecté il y a environ 30 ans par le système de surveillance des astéroïdes d'Hawaï. Son diamètre est estimé entre 750 mètres et 1,65 kilomètre .

Les experts notent que malgré l'approche de l'astéroïde, son orbite ne croise pas celle de notre planète. Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les observateurs amateurs disposant de jumelles ou d'un petit télescope pourront l'observer comme un point lumineux faible se déplaçant dans le ciel.

Selon les calculs de la NASA, 1997 NC1 ne repassera à une distance aussi proche de la Terre qu'en 2133 . C'est pourquoi son passage actuel est considéré comme l'un des phénomènes astronomiques rares et intéressants pour les passionnés d'espace.