Xiaomi présente une mise à jour révolutionnaire pour les réfrigérateurs Mijia

Le géant technologique chinois Xiaomi a annoncé la prochaine mise à jour logicielle (OTA) pour ses réfrigérateurs intelligents de la gamme Mijia. Cette mise à jour vise à transformer l'appareil électroménager d'un simple dispositif de conservation des aliments en un assistant intelligent complet. Désormais, les utilisateurs peuvent atteindre un tout nouveau niveau de contrôle à distance et de surveillance de la qualité des produits. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Contrôle strict de la date d'expiration des produits

Selon Ixbt.com, après l'installation du nouveau firmware, les utilisateurs pourront enregistrer des produits via l'application Mi Home , manuellement ou par commande vocale. Le système dispose d'une base de données de plus de 300 types de produits et propose automatiquement les paramètres de conservation optimaux pour chaque ingrédient. Cette fonction permet non seulement de noter le nom du produit, mais aussi sa position exacte dans le réfrigérateur.

La nouvelle interface est enrichie d'un système de surveillance visuelle. La fraîcheur des produits y est indiquée par des indicateurs colorés spécifiques. Par exemple, les produits dont la date d'expiration approche sont mis en évidence par une couleur distincte pour alerter l'utilisateur. Cela joue un rôle crucial dans la réduction du gaspillage alimentaire et la garantie de la sécurité des produits consommés.

Modes spéciaux pour les gourmets

Pour les modèles haut de gamme avec réglage de la température, les ingénieurs de Xiaomi ont ajouté quatre modes de traitement professionnels. Ceux-ci incluent :

Préparation de desserts à basse température ;

Fermentation à basse température ;

Infusion de boissons froides ;

Trempage des produits à basse température.

Ces modes permettent de gérer la température avec une précision extrême, ce qui élargit les capacités fonctionnelles du réfrigérateur, le transformant en un équipement multifonctionnel dans la cuisine. Cette nouveauté devrait être particulièrement utile pour ceux qui aiment préparer des boissons et des desserts complexes à domicile.

Le processus d'installation de la mise à jour logicielle est très simple et s'effectue en un clic via l'application Mi Home. L'opération prend environ 3 à 5 minutes. Il est à noter que pendant le téléchargement de la mise à jour, les fonctions intelligentes du réfrigérateur peuvent être temporairement indisponibles, mais le système de refroidissement principal continue de fonctionner.

Cette initiative de Xiaomi prouve une fois de plus l'importance du logiciel sur le marché de l'électroménager. Étant donné que les appareils domestiques intelligents de la marque Xiaomi gagnent en popularité sur le marché ouzbek, ces commodités apporteront sans doute des bénéfices rapides aux utilisateurs locaux.