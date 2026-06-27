Oppo Reno 16 FS présenté : batterie de 6500 mAh et caméras puissantes

Oppo, se distinguant par son approche innovante sur le marché des smartphones, a officiellement annoncé le nouveau modèle Reno 16 FS pour le marché européen. Cet appareil se démarque des autres modèles de la gamme Reno 16 par ses caractéristiques techniques équilibrées et surtout sa capacité d'autonomie. Le nouveau gadget devrait attirer l'attention des utilisateurs non seulement par son design, mais aussi par ses fonctions d'AI modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'avantage principal de l'appareil réside dans sa batterie. Les ingénieurs ont réussi à installer dans le modèle Reno 16 FS une batterie massive de 6500 mAh. Cet indicateur est aujourd'hui un phénomène rare pour les smartphones des segments moyen et haut de gamme. De plus, l'appareil prend en charge la technologie de charge rapide SuperVOOC de 45 W, permettant à l'utilisateur de rester connecté pendant une longue période.

Écran et performances

L'Oppo Reno 16 FS est équipé d'un écran AMOLED de 6,57 pouces offrant une résolution de 2372 x 1080 pixels. Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz, avec une luminosité de pointe de 1400 nits. Le système de transmission des couleurs 10 bits assure des images plus vives et naturelles. L'intégration d'un scanner d'empreintes digitales optique sous l'écran contribue à l'aspect moderne de l'appareil.

À l'intérieur du smartphone se trouve le processeur MediaTek Dimensity 7300 Energy. Côté mémoire, le fabricant propose 8 GB de RAM (LPDDR4X) et 512 GB de stockage permanent (UFS 3.1). Il est à noter que les utilisateurs peuvent étendre la capacité de stockage via des cartes microSD. L'interface ColorOS 16 basée sur Android a été choisie comme logiciel.

Caméra et fonctions supplémentaires

Pour les amateurs de photographie, le Reno 16 FS offre de larges possibilités. Trois modules sont situés sur le panneau arrière du smartphone :

un capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique — OIS) ;

un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels ;

un téléobjectif de 50 mégapixels (avec OIS et zoom).

Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 50 mégapixels avec système d'autofocus est prévue. Important : les caméras principale et frontale sont capables d'enregistrer des vidéos au format 4K à 30 images par seconde. C'est l'idéal pour les créateurs de contenu de qualité pour les réseaux sociaux.

Selon les informations d'ixbt.com, le smartphone est protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP68. L'appareil dispose également de haut-parleurs stéréo, du NFC, du Bluetooth 5.4 et de la technologie eSIM. Le bouton spécial Snap Key AI permet un accès rapide aux fonctions d'AI. Sur le marché européen, ce modèle est estimé à environ 649 euros et sera disponible dans les couleurs Purple Black et Pop White.