L'enfant devenu une star d'Internet lors de la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal avec son petit frère de 3 ans ! (vidéo)

·56·Monde
L'enfant devenu une star d'Internet lors de la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal avec son petit frère de 3 ans ! (vidéo)

Après la victoire de l'Espagne sur l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, la réaction joyeuse d'un petit garçon a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a été révélé qu'il s'agissait de Keyne, le petit frère de Lamine Yamal, rapporte Axsham.az.

La finale s'est déroulée au New York New Jersey Stadium, près de New York. L'Espagne a battu l'Argentine sur le score de 1-0, devenant championne du monde.

Pendant le match, Keyne a soutenu son frère et l'équipe nationale espagnole depuis les tribunes. Après le but de l'Espagne, il n'a pas pu contenir ses émotions. Ce moment précis a été capturé par les caméras.

Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont chaleureusement accueilli la joie sincère de l'enfant et son affection pour son frère.

Après la finale, Keyne est descendu sur le terrain pour célébrer le titre avec Lamine Yamal. Ses moments autour du trophée sont considérés comme l'une des scènes les plus touchantes de la finale.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Tragédie en mer Noire : La Russie frappe un navire transportant du grainTragédie en mer Noire : La Russie frappe un navire transportant du grainAujourd'hui, 12:44Flammes de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis frappent l'Iran pour la neuvième journée consécutiveFlammes de guerre au Moyen-Orient : les États-Unis frappent l'Iran pour la neuvième journée consécutiveAujourd'hui, 12:39Des séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourditDes séismes en série frappent le Pérou, le bilan des victimes s'alourditAujourd'hui, 12:36Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?Aujourd'hui, 12:36Tensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de TrumpTensions montent au Moyen-Orient : soldats tués, déclaration de TrumpAujourd'hui, 12:29Le sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le mondeLe sauvetage d'un pigeon lors d'un incendie en Californie émeut tout le mondeAujourd'hui, 12:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois