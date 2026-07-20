L'enfant devenu une star d'Internet lors de la finale de la Coupe du Monde : Lamine Yamal avec son petit frère de 3 ans ! (vidéo)

Après la victoire de l'Espagne sur l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, la réaction joyeuse d'un petit garçon a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a été révélé qu'il s'agissait de Keyne, le petit frère de Lamine Yamal, rapporte Axsham.az.

La finale s'est déroulée au New York New Jersey Stadium, près de New York. L'Espagne a battu l'Argentine sur le score de 1-0, devenant championne du monde.

Pendant le match, Keyne a soutenu son frère et l'équipe nationale espagnole depuis les tribunes. Après le but de l'Espagne, il n'a pas pu contenir ses émotions. Ce moment précis a été capturé par les caméras.

Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont chaleureusement accueilli la joie sincère de l'enfant et son affection pour son frère.

Après la finale, Keyne est descendu sur le terrain pour célébrer le titre avec Lamine Yamal. Ses moments autour du trophée sont considérés comme l'une des scènes les plus touchantes de la finale.