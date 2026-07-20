Attaque massive de drones sur la région de Moscou : Zelensky fait une déclaration

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Attaque massive de drones sur la région de Moscou : Zelensky fait une déclaration

Podolsk, 20 juillet 2026
L'Ukraine a mené une nouvelle attaque massive de drones sur la région de Moscou dans la nuit du 20 juillet. Selon les dernières informations, au moins 10 personnes ont été blessées et des incendies se sont déclarés dans plusieurs grands centres logistiques et énergétiques.

Zamin.uz présente les derniers détails sur l'attaque nocturne, les victimes et les déclarations officielles des parties.

Victimes et conséquences des frappes

Le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a annoncé que l'attaque avait endommagé plusieurs maisons privées et des infrastructures civiles :

  • Ville de Domodedovo : La zone la plus touchée, avec 7 blessés. Six d'entre eux (dont 3 citoyens chinois) ont été hospitalisés. Les victimes souffrent de blessures par éclats, de fractures vertébrales et de blessures aux genoux. L'un des drones s'est écrasé sur l'autoroute M-4.

  • District de Podolsk : Deux femmes ont été blessées et ont reçu des soins médicaux sur place.

  • District d'Odintsovo : Une fillette de 11 ans a été enregistrée avec un diagnostic de stress aigu.

Incendies dans un dépôt pétrolier et un centre logistique lié à un proche de Poutine

Selon les réseaux sociaux et les analyses médiatiques, les drones ont principalement ciblé les infrastructures logistiques et de carburant :

  1. Incendie au dépôt pétrolier : Astra et « Agentstvo » selon l'analyse de ces publications, un drone est tombé sur un dépôt pétrolier situé dans le micro-district de Lvovsky à Podolsk, provoquant un violent incendie.

  2. « Youjnie Vrata » et Wildberries : Un incendie s'est également déclaré dans le parc industriel « Youjnie Vrata » à Domodedovo. Ce complexe abrite de grands entrepôts pour Wildberries, « Lemana Pro », Alibaba Group et d'autres entreprises.

  3. Lien avec la fondation Rolduguine : Selon les informations, l'opérateur du parc « Youjnie Vrata » est la société Instone Development. Début 2026, le propriétaire principal de cette société était enregistré comme étant la fondation « Talant i Ouspekh », dirigée par le président russe Vladimir Poutine et appartenant à son proche ami Sergueï Rolduguine.

Note : Il s'agit de la deuxième attaque massive de drones ukrainiens sur la région de Moscou en trois jours. Dans la nuit du 18 juillet, le plus grand centre logistique de Wildberries du pays, situé à Elektrostal, avait été frappé.

Bref aperçu de l'ampleur de l'attaque

Indicateur

Détails

Nombre total de drones

Plus de 400 (lancés en direction de Moscou)

Abattus

85 drones détruits à l'approche directe de Moscou

Zones ciblées

Domodedovo, Podolsk, Odintsovo, Elektrostal

Victimes

10 personnes (dont 3 citoyens chinois)

Distance de la cible

Depuis la frontière ukrainienne Plus de 400 km

Déclarations de Sobianine et Zelensky

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré qu'entre 20h30 le 19 juillet et 05h00 le 20 juillet, plus de 400 drones ont été enregistrés, la plupart ayant été neutralisés à longue distance.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commenté cette opération comme suit :

Volodymyr Zelensky : « Région de Moscou. Il y a des résultats de nos sanctions à longue portée sur les installations logistiques et le dépôt pétrolier. La distance entre notre frontière et les cibles est de plus de 400 kilomètres. De plus, deux pétroliers de la flotte fantôme et quatre cargos ont été visés dans les eaux de la mer Noire. Nous répondrons de manière appropriée à chaque frappe russe contre nos villes. Mettre fin à cette guerre n'est possible qu'en augmentant la pression sur la Russie. »

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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