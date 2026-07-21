Au Royaume-Uni, le chef du gouvernement a changé. Le roi Charles III a nommé le nouveau chef du Parti travailliste, Andy Burnham, Premier ministre du pays. Il succède à Keir Starmer, qui a démissionné.

Dès ses premières heures en fonction, Burnham a déclaré que la politique d'aide à l'Ukraine resterait inchangée. Il a également eu l'un de ses premiers entretiens téléphoniques internationaux avec le président américain Donald Trump.

La fin de l'ère Starmer

Keir Starmer avait annoncé le 22 juin son intention de quitter la direction du Parti travailliste et son poste de Premier ministre. Il a continué à assurer ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau dirigeant et a officiellement remis sa démission au roi le 20 juillet.

Par la suite, Charles III a reçu Andy Burnham au palais de Buckingham et lui a demandé de former un nouveau gouvernement. Ainsi, l'ancien maire du Grand Manchester est devenu le septième Premier ministre britannique en dix ans.

L'aide à l'Ukraine se poursuit

Le nouveau Premier ministre a également dévoilé l'une de ses premières priorités en politique étrangère. Burnham a déclaré qu'il s'entretiendrait avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour lui assurer que la position de Londres envers Kiev reste inchangée.

« Aujourd'hui, je dirai clairement au président Zelensky qu'il n'y a aucun changement. Je le soutiens à cent pour cent, tout comme Keir Starmer », a déclaré Burnham.

L'expert avait déjà indiqué plus tôt que la Grande-Bretagne continuerait à fournir un soutien militaire et politique à l'Ukraine, et resterait fidèle à ses engagements au sein de l'OTAN ainsi qu'à ses relations stratégiques avec les États-Unis.

Premier entretien avec Trump

Selon les rapports, Burnham a eu son premier entretien téléphonique international en tant que Premier ministre avec le président américain Donald Trump. Il est indiqué que la coopération entre les deux pays, la sécurité et les questions énergétiques ont été abordées.

Le nouveau Premier ministre a invité Trump au sommet du G20 prévu à Manchester en 2027. Cela démontre l'intention de Burnham de maintenir un dialogue étroit avec Washington en matière de politique étrangère.

Quelles sont les premières tâches de Burnham ?

Dans son premier discours à Downing Street, Andy Burnham a désigné comme objectifs principaux l'atténuation des problèmes liés au coût de la vie, l'octroi de plus de pouvoirs aux régions et la réforme des services publics.

Il a également commencé à former la composition du nouveau gouvernement. John Healey a été nommé ministre des Finances, Ed Miliband ministre des Affaires étrangères, tandis que Shabana Mahmood a conservé son poste de ministre de l'Intérieur.

Les premières décisions du gouvernement Burnham visent à réduire la pression économique dans le pays et à redéfinir l'orientation politique du Parti travailliste après l'ère Starmer. Le signal de politique étrangère le plus important a déjà été envoyé : l'aide britannique à l'Ukraine se poursuivra sous le nouveau Premier ministre.