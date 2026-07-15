Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқда

·27·Техно
Буюк Британияда ўсмирлар учун тунги «комендантлик соати» жорий этилмоқда

Буюк Британия ҳукумати вояга етмаган ёшларнинг руҳий саломатлигини ҳимоя қилиш ва уларнинг ижтимоий тармоқларга боғланиб қолишининг олдини олиш мақсадида кескин чораларни эълон қилди. Янги тартибга кўра, 16 ва 17 ёшли ўсмирлар учун ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда тунги «комендантлик соати» жорий этилади. Бу чора ёшларнинг уйқу режимини яхшилаш ва уларни онлайн платформаларнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий маълумотларга кўра, эндиликда 16 ва 17 ёшли фойдаланувчилар учун ижтимоий тармоқлар тунги соат 00:00 дан тонгги 06:00 га қадар сукут бўйича (дефаулт) блокланади. Ушбу чеклов ўтган ойда 16 ёшдан кичик бўлган болалар учун қатор ижтимоий иловалардан фойдаланишни бутунлай тақиқлаш ҳақидаги қарорнинг мантиқий давоми ҳисобланади. Британия расмийлари бу орқали ёш авлоднинг онлайн ҳаётини тартибга солишни мақсад қилган.

Боғлиқликни келтириб чиқарувчи функциялар чекланади

Янги қоидалар фақат вақт чеклови билан чекланиб қолмайди. Ижтимоий тармоқлардаги фойдаланувчини кўпроқ вақт ушлаб қолишга мўлжалланган манипуляцион функциялар ҳам ўчириб қўйилади. Хусусан, видеоларнинг тўхтовсиз ва автоматик равишда ижро этилиши (ауто-плай) функцияси 16-17 ёшлилар учун сукут бўйича фаол бўлмайди. Бу чора ўсмирларнинг соатлаб контент томоша қилиб қолишини камайтиришга хизмат қилади.

Шунингдек, ҳукумат сунъий интеллект асосида ишловчи ChatGPT каби чат-ботлардан фойдаланишни ҳам тартибга солишни режалаштирмоқда. 18 ёшга тўлмаган фойдаланувчилар учун онлайн платформаларда мунтазам равишда танаффус қилиш ҳақидаги эслатмалар мажбурий этиб белгиланади. Бу чора-тадбирлар мажмуаси ёшларнинг нафақат руҳий, балки жисмоний саломатлигини сақлашда ҳам муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

Ҳукуматнинг асосий мақсади — соғлом авлод

Буюк Британия фан, инновациялар ва технологиялар вазири Лиз Кендалл мазкур қарор юзасидан ўз фикрларини билдириб ўтди. Унинг таъкидлашича, 16 ёшдан ошган ўсмирлар кўпроқ мустақилликка эришган бўлсалар-да, улар ҳали ҳам онлайн дунёнинг ўзига ўргатиб қўювчи хавфли функцияларидан ҳимояга муҳтождир.

«Ушбу янги чоралар ёшларга етарлича ухлаш, бор эътиборини ўқишга қаратиш ҳамда оиласи ва дўстлари билан кўпроқ вақт ўтказишга ёрдам бериш учун ўта муҳимдир», — дейди вазир. Ixbt.com маълумотига кўра, Британия бу борада Австралия тажрибасига таянмоқда, чунки Австралия ҳам яқинда ўсмирлар учун ижтимоий тармоқларни чеклаш бўйича дунёдаги энг қатъий қонунларни қабул қилган эди.

Ўзбекистон сегментида ҳам ижтимоий тармоқларнинг ёшлар тарбияси ва соғлиғига таъсири тез-тез муҳокама қилинадиган мавзулардан бири ҳисобланади. Британия тажрибаси келажакда бошқа мамлакатлар, жумладан, Марказий Осиё давлатлари учун ҳам рақамли хавфсизлик ва болалар ҳимояси борасида намуна бўлиши мумкин. Ҳозирча технологик гигантлар ушбу янги талабларни қандай техник усуллар билан амалга ошириши бўйича иш олиб бормоқда.

БританияИжтимоий ТармоқТехнологияЎсмирларХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиЭҳтиёт бўлинг: Samsung 870 EVО SSD дискларининг ўта хавфли сохта нусхалари пайдо бўлдиБугун, 12:52Россияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиРоссияда стратегик объектларни дронлардан ҳимоя қилувчи Паутина тизими тақдим этилдиБугун, 11:59SpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиSpaceX Starship парвозига тайёргарлик кўрмоқда: Super Heavy қурилмаси старт майдонига келтирилдиБугун, 11:26SpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорSpaceX янги авлод Starlink V5 терминалини тақдим этди: у янада ихчам ва тезкорБугун, 10:52Коинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиКоинотда тирбандлик: Роскосмос ва NASA сунъий йўлдошлар тўқнашувининг олдини оладиБугун, 10:28Россия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаРоссия янги орбитал станция лойиҳасини тақдим этди: Халқаро космик станциядан фарқи нимадаБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди