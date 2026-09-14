Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition : une nouvelle serrure avec technologie de reconnaissance faciale 3D

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Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition : une nouvelle serrure avec technologie de reconnaissance faciale 3D

Selon le site ixbt.com, Huawei a élargi sa gamme de technologies de sécurité en présentant la serrure intelligente Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition. La commercialisation officielle de cet appareil est prévue pour le 23 septembre de cette année, marquant une nouvelle étape dans la sécurisation des maisons et des bureaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le panneau avant de l'appareil intègre une caméra avec capteur de profondeur, un objectif grand angle de 161 degrés et un bouton d'appel d'urgence. Cette conception permet une surveillance précise des visiteurs en toutes circonstances et un contrôle maximal de la sécurité.

Intelligence artificielle et reconnaissance faciale 3D

La caractéristique principale de la serrure est le système AI 3D Face Raise 3.0 basé sur la technologie 3D ToF. Ce système collecte 307 200 points de données de profondeur et est capable d'identifier l'utilisateur en seulement 0,8 seconde.

Les experts soulignent que cette technologie couvre les personnes mesurant entre 1,2 m et 2 m, ainsi qu'un angle d'inclinaison du visage allant jusqu'à 30 degrés. Grâce aux algorithmes d'apprentissage dynamique et au système de vérification de l'authenticité, la serrure distingue facilement les photos, les vidéos et même les modèles 3D d'un visage réel.

Fonctionnalités intelligentes et autonomie longue durée

L'IA intégrée ne se contente pas de reconnaître les visages, elle détecte également les personnes et enregistre les événements inhabituels. Une fois le bouton de sonnette pressé, l'image du visiteur peut être transmise sur un smartphone, un écran intelligent ou un panneau de contrôle central. Le vidéophone prend également en charge le déverrouillage à distance et le mode « image dans l'image ».

L'appareil est équipé d'une batterie de 10 000 mAh, assurant jusqu'à 6 mois d'autonomie. Avec quatre piles AA, cette durée peut atteindre 7 mois. Si la source d'alimentation principale est épuisée, un bouton d'urgence rouge active une alimentation de secours, permettant d'ouvrir la porte via une empreinte digitale ou un mot de passe.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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