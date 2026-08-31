«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi

La star argentine Lionel Messi et son annonce soudaine de mettre fin à 20 ans de carrière internationale à l'âge de 39 ans suscitent de vives discussions dans le monde entier. Cristiano Ronaldoet son ami proche, le célèbre présentateur Piers Morgan, ont réagi rapidement à cet événement, affirmant que le débat le plus controversé de l'histoire du football — la rivalité entre Messi et Ronaldo — est désormais clos.

Selon Morgan, les statistiques au niveau des équipes nationales prouvent la supériorité absolue de la star portugaise de 41 ans.

«Messi deuxième, Ronaldo premier» : la déclaration choc de Morgan

Piers Morgan a partagé ses réflexions sur ses réseaux sociaux en comparant le nombre de buts marqués dans l'histoire des sélections nationales :

Le bilan final de Messi : «Breaking news. Lionel Messi termine sa carrière internationale avec un total de 125 buts pour l'équipe nationale d'Argentine. C'est le deuxième meilleur résultat de l'histoire du football» ;

Le record absolu de Ronaldo : «Cristiano Ronaldo a marqué jusqu'à présent 146 buts pour l'équipe nationale du Portugal. C'est le meilleur résultat de l'histoire du football, un record inégalé» ;

Le verdict final : «Le débat sur qui est le plus grand joueur de l'histoire (GOAT) est définitivement clos.»

La rivalité historique en sélection

La longue rivalité entre les deux légendes en équipe nationale se résume ainsi en chiffres :