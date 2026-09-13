Un bébé rat vivant trouvé dans des nouilles : un client sous le choc

À Hong Kong, un client ayant commandé un plat à emporter a fait une découverte terrifiante dans ses nouilles. La cliente a affirmé qu'un bébé rat nouveau-né, sans poils, bougeait encore à l'intérieur du plat.

Une courte vidéo montrant le petit animal, dont les yeux commençaient à peine à s'ouvrir, remuant ses pattes dans la sauce satay, est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant un vif débat. L'information a été rapportée par « Need To Know ».

La cliente, identifiée dans les médias locaux sous le nom de Mme Shum, a acheté un menu déjeuner pour 44 dollars de Hong Kong (environ 4,20 livres sterling) dans un restaurant de la ville le lundi 7 septembre.

Le menu comprenait des nouilles de riz au bœuf sauce satay, une omelette au jambon et aux œufs, ainsi qu'une boisson.

Lorsque Mme Shum a ouvert la barquette sur son lieu de travail, elle a remarqué que quelque chose bougeait dans la sauce. En regardant de plus près, elle a réalisé qu'il s'agissait d'un tout petit bébé rat.

Elle a immédiatement refermé le couvercle, ne l'a plus rouvert et a contacté les autorités compétentes en matière de sécurité alimentaire.

Les experts ont ouvert une enquête

Mme Shum a conservé le récipient fermé et a déposé une plainte auprès du Département de l'hygiène alimentaire et environnementale. Les inspecteurs ont récupéré le plat pour expertise et ont lancé une enquête sur le restaurant.

Un porte-parole du département a indiqué que l'état sanitaire de certaines parties de la cuisine du restaurant était « insatisfaisant ». Les autorités ont commencé à prendre des mesures conformément à la réglementation.

Une enquête est également en cours sur toutes les étapes, de la préparation et l'emballage du plat jusqu'à sa remise au client.

Cependant, les autorités ont souligné qu'il ne fallait pas tirer de conclusions hâtives basées uniquement sur la vidéo virale. Il n'est pas encore établi comment et quand le bébé rat s'est retrouvé dans le récipient.

Le propriétaire du restaurant est sous le choc

Le propriétaire du restaurant, connu sous le nom de Mike dans les médias locaux, s'est déclaré « sous le choc » et a affirmé qu'il était difficile de croire à une telle situation.

Il a précisé que le restaurant est en activité depuis un peu plus d'un an et qu'aucune plainte de ce genre n'avait été enregistrée jusqu'à présent.

Selon Mike, le bœuf du plat est cuit à haute température. Il lui semble donc incompréhensible qu'un si petit animal ait pu survivre dans le plat.

Le propriétaire a ajouté que la cuisine est nettoyée en profondeur chaque mois et qu'un traitement antiparasitaire est effectué deux fois par mois. Après l'incident, le restaurant a été nettoyé et désinfecté à nouveau.

Une employée du restaurant, Mme Ng, a expliqué que plusieurs personnes s'occupent de l'emballage des commandes à emporter. Il est donc difficile de déterminer qui a fermé la boîte et préparé la commande.

L'enquête sur cet incident est actuellement en cours.