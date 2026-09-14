Carlo Ancelotti confirme la fin de la carrière internationale de Neymar

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Carlo Ancelotti confirme la fin de la carrière internationale de Neymar

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a annoncé que l'ère de l'attaquant Neymar en sélection est officiellement terminée. Après une campagne décevante lors de la Coupe du Monde, il est souligné qu'il est temps pour les quintuples champions du monde de procéder à un changement radical et de miser sur les jeunes joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans une interview accordée à CNN Esportes, le technicien expérimenté a déclaré que le leader des Brésiliens avait décidé de quitter l'équipe nationale de son propre chef. Selon Ancelotti, il est impossible de trouver un remplaçant direct à un talent aussi unique que Neymar, et combler ce vide sera difficile.

Vers une nouvelle génération

Avec le départ de Neymar, une nouvelle page s'ouvre pour le football brésilien. Le staff technique, en collaboration avec le directeur sportif Rodrigo Caetano, a élaboré un plan de renouvellement complet de l'équipe d'ici la Coupe du Monde 2030. Dans les récentes sélections, les joueurs vétérans ont été écartés au profit des jeunes talents prometteurs évoluant dans le championnat local et en Europe.

Selon le plan d'Ancelotti, l'accent sera désormais mis sur les jeunes nés en 2004, 2005 et 2006. Même les adolescents nés en 2008 dotés d'un immense potentiel sont sous la surveillance des entraîneurs, avec l'intention de les intégrer progressivement en tenant compte de leur âge.

La priorité au jeu collectif

Selon Goal.com, l'un des problèmes majeurs de l'ère Neymar était de dépendre uniquement du talent individuel d'un seul joueur pour décider du sort des matchs. Carlo Ancelotti a mis fin à cette tradition, soulignant que dans le football moderne, ce ne sont pas les talents isolés, mais les actions collectives qui sont déterminantes.

Le technicien italien a noté que si le talent individuel augmente les chances de victoire, le football moderne ne pardonne pas l'indiscipline collective. C'est pourquoi un travail acharné est mené pour construire une équipe forte et soudée pour l'avenir.

Cette nouvelle approche sera testée dès les prochains matchs. Lors des rencontres contre l'Australie et l'Inde, le staff technique prévoit de donner leur chance à plusieurs nouveaux joueurs afin d'évaluer leur potentiel à long terme.

NeymarCarlo AncelottiBrésilÉquipe nationaleFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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