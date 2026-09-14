Les relations stratégiques entre l'Asie centrale et la Corée du Sud atteignent un sommet politique sans précédent. Le président de la République du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev, est arrivé à Séoul pour une visite d'État à l'invitation officielle du président de la République de Corée, Lee Jae-myung. Selon le service de presse du dirigeant kazakh, M. Tokaïev s'est rendu directement dans la capitale sud-coréenne après la conclusion réussie du prestigieux sommet des BRICS à New Delhi, en Inde. À l'aéroport international de Séoul, l'invité de marque a été accueilli solennellement par le vice-Premier ministre sud-coréen, ministre des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication, Lee Jong-ho.

Cette visite d'État intervient à la veille du premier sommet « Asie centrale - République de Corée », un événement d'importance historique pour toute la région, tout en élevant le partenariat stratégique élargi entre les deux pays à un nouveau niveau. Quels projets mondiaux seront signés lors des négociations de haut niveau du 15 septembre à Séoul, comment les géants technologiques sud-coréens investiront-ils dans l'économie kazakhe, et quelles portes géopolitiques le sommet régional du 16 septembre ouvrira-t-il pour les États d'Asie centrale ?

De New Delhi à Séoul : la semaine diplomatique intense de Tokaïev

Géographie de la visite du dirigeant kazakh et détails de l'accueil de haut niveau :

Vol direct après le sommet des BRICS : Kassym-Jomart Tokaïev a participé avec succès au sommet mondial des BRICS à New Delhi, en Inde, avant de se diriger immédiatement vers Séoul ;

Protocole élevé et hommage technologique : L'accueil à l'aéroport de Séoul par le ministre des Sciences et des TIC, Lee Jong-ho, souligne que l'accent de cette visite est mis sur les technologies numériques, l'innovation et la science du futur ;

Statut de la visite d'État : Cette visite, effectuée à l'invitation du président Lee Jae-myung, revêt le statut diplomatique le plus élevé.

15 septembre : Négociations de haut niveau et rencontre avec l'élite économique

L'agenda à Séoul s'annonce très dense et riche en résultats pratiques :

Partenariat stratégique élargi : Les négociations interétatiques du 15 septembre porteront sur de nouvelles étapes pour renforcer les liens commerciaux, économiques, d'investissement et technologiques bilatéraux ;

Dialogue direct avec les géants sud-coréens : Le dirigeant kazakh prévoit de rencontrer personnellement les chefs des plus grandes entreprises coréennes pour discuter de la coopération industrielle et de la mise en œuvre de grands projets conjoints ;

Nouvelle vague d'investissements : La signature d'un nouveau paquet de contrats multimilliardaires dans les secteurs de l'ingénierie, de l'énergie, des semi-conducteurs et de la logistique est attendue.

16 septembre : Premier sommet « Asie centrale - République de Corée »

Le point culminant géopolitique de la visite englobe toute la région :

Ouverture du sommet historique : Le 16 septembre, Kassym-Jomart Tokaïev participera activement au premier sommet « Asie centrale - République de Corée » ;

Solidarité régionale : Ce sommet est la première étape programmatique visant à intégrer l'intégration politique, économique et culturelle de la Corée du Sud avec les États d'Asie centrale dans une plateforme mondiale unique ;

Moteur mutuellement bénéfique : L'événement offrira non seulement au Kazakhstan, mais aussi à l'Ouzbékistan et à tous les pays de la région, l'opportunité d'utiliser conjointement les hautes technologies, l'intelligence artificielle et les corridors de transport coréens.

La visite d'État du président du Kazakhstan en Corée du Sud et le futur sommet régional deviennent un événement politique majeur capable de transformer radicalement les liens économiques et technologiques de l'Asie centrale avec l'Asie de l'Est.

Selon vous, quel élan positif ce rapprochement actif et systématique de la Corée du Sud avec les États d'Asie centrale donnera-t-il au développement économique et technologique de la région ? Dans quels domaines les investissements et innovations coréens pourraient-ils être les plus efficaces ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse importante de la diplomatie en Asie centrale à tous vos proches !