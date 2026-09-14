La connexion entre l'Oppo Find X10 Pro Max et le Samsung Galaxy S27 Ultra révélée

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La connexion entre l'Oppo Find X10 Pro Max et le Samsung Galaxy S27 Ultra révélée

Le marché de la téléphonie mobile atteint de nouveaux sommets technologiques. Selon le site ixbt.com, Oppo a dévoilé son nouveau fleuron, le smartphone Oppo Find X10 Pro Max. Cet appareil a attiré l'attention des experts et des passionnés de technologie du monde entier en étant le premier au monde à être équipé d'un ensemble de trois capteurs de 200 MP. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Parmi les capacités techniques du nouveau fleuron présenté, le capteur principal revêt une importance particulière. Selon des informations d'initiés, le smartphone utilise une matrice HPC produite par Samsung Semiconductor. Ce composant devrait établir de nouvelles normes dans le domaine de la photographie mobile.

Une base pour les futurs fleurons

En s'appuyant sur les informations fournies par l'initié bien connu Ice Universe, le site ixbt.com a révélé un lien inattendu entre Oppo et Samsung. Il s'avère que ce capteur innovant deviendra l'un des éléments clés des futurs appareils du géant sud-coréen.

En particulier, les caractéristiques principales de la matrice utilisée dans l'Oppo Find X10 Pro Max correspondent à environ 90 % au capteur HP6 prévu pour le modèle Galaxy S27 Ultra, dont la sortie est prévue dans les prochaines années. Cela montre qu'Oppo s'efforce d'intégrer les développements les plus récents et prometteurs dans ses appareils.

Différences dans la gamme de smartphones

Le fabricant a différencié les modèles de la nouvelle série en fonction de leurs capacités. En particulier, la version standard de la série, l'Oppo Find X10, sera équipée de deux capteurs de 200 MP. Cela permet aux utilisateurs de profiter des capacités d'un fleuron à des prix plus abordables.

La version Pro Max intègre trois de ces capteurs ultra-haute résolution, faisant passer les capacités de photographie mobile à un niveau supérieur. Cette approche intensifie la concurrence entre les marques en matière d'optique et de capteurs pour dominer le marché.

Le modèle Oppo Find X10 Pro Max et ses caractéristiques technologiques préparent le terrain pour les résultats que le futur fleuron Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait offrir. Les experts soulignent que cette collaboration ou ces similitudes technologiques détermineront le vecteur de développement de l'industrie des smartphones dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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