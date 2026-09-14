Le mariage à 1,2 million de dollars du fils d'un milliardaire stupéfie tout le monde

À Naltchik, capitale de la République de Kabardino-Balkarie en Russie, a eu lieu le mariage d'Albert, 24 ans, fils de l'ancien dirigeant et milliardaire Arsen Kanokov. Il a épousé sa compagne Liliya.

Selon les estimations des médias, pour organiser la cérémonie, plus de 100 millions de roubles, soit environ 1,2 million de dollars ont été dépensés.

Au total, 620 invités ont été conviés au mariage. La résidence « Rida », couvrant près de 2 000 mètres carrés, a été louée pour cette grande célébration. En raison du grand nombre d'invités, une tente spéciale supplémentaire a été installée sur le site.

Une part importante des dépenses a été consacrée à la décoration. Environ 50 millions de roubles auraient été alloués aux fleurs fraîches et à la décoration d'une allée de 40 mètres de long.

Le coût du menu du restaurant, incluant des boissons de luxe, a dépassé les 8 millions de roubles. Un service VIP, avec un serveur dédié à chaque table, a coûté 2 millions de roubles supplémentaires.

Le programme musical de la cérémonie a également été très coûteux. Au cours de la soirée, Navai, Anna Asti et Magamet sont montés sur scène. Leur participation au mariage est estimée à plus de 20 millions de roubles au total.

Lors de cette cérémonie somptueuse, les invitées ont reçu des cadeaux Dolce & Gabbana . Le mariage s'est terminé par un grand feu d'artifice et un immense gâteau à plusieurs étages.

Cette célébration organisée par la famille du milliardaire a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux en raison de son ampleur et des sommes dépensées.