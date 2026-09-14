Le mariage à 1,2 million de dollars du fils d'un milliardaire stupéfie tout le monde

·12·Monde
Le mariage à 1,2 million de dollars du fils d'un milliardaire stupéfie tout le monde

À Naltchik, capitale de la République de Kabardino-Balkarie en Russie, a eu lieu le mariage d'Albert, 24 ans, fils de l'ancien dirigeant et milliardaire Arsen Kanokov. Il a épousé sa compagne Liliya.

Selon les estimations des médias, pour organiser la cérémonie, plus de 100 millions de roubles, soit environ 1,2 million de dollars ont été dépensés.

Au total, 620 invités ont été conviés au mariage. La résidence « Rida », couvrant près de 2 000 mètres carrés, a été louée pour cette grande célébration. En raison du grand nombre d'invités, une tente spéciale supplémentaire a été installée sur le site.

Une part importante des dépenses a été consacrée à la décoration. Environ 50 millions de roubles auraient été alloués aux fleurs fraîches et à la décoration d'une allée de 40 mètres de long.

Les mariés, en tenues de cérémonie, sourient sur un fond noir et blanc.

Le coût du menu du restaurant, incluant des boissons de luxe, a dépassé les 8 millions de roubles. Un service VIP, avec un serveur dédié à chaque table, a coûté 2 millions de roubles supplémentaires.

Le programme musical de la cérémonie a également été très coûteux. Au cours de la soirée, Navai, Anna Asti et Magamet sont montés sur scène. Leur participation au mariage est estimée à plus de 20 millions de roubles au total.

Lors de cette cérémonie somptueuse, les invitées ont reçu des cadeaux Dolce & Gabbana . Le mariage s'est terminé par un grand feu d'artifice et un immense gâteau à plusieurs étages.

Cette célébration organisée par la famille du milliardaire a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux en raison de son ampleur et des sommes dépensées.

Arsen KanokovNaltchikRésidence RidaDolce & GabbanaMariage
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une tête de porc jetée devant une mosquée à Kaunas pendant la prière du vendrediUne tête de porc jetée devant une mosquée à Kaunas pendant la prière du vendrediAujourd'hui, 14:44Quand les États-Unis quitteront-ils l'Iran : Trump menace de répéter le scénario vénézuélienQuand les États-Unis quitteront-ils l'Iran : Trump menace de répéter le scénario vénézuélienAujourd'hui, 13:40Du sommet des BRICS directement à Séoul : Tokaïev en visite d'État en Corée du SudDu sommet des BRICS directement à Séoul : Tokaïev en visite d'État en Corée du SudAujourd'hui, 13:30La gauche d'opposition prend la tête aux élections en Suède, la droite perd du terrainLa gauche d'opposition prend la tête aux élections en Suède, la droite perd du terrainAujourd'hui, 12:27Un gardien de club anglais devient roi d'Ouganda : le parcours sensationnel de George Kamorasi !Un gardien de club anglais devient roi d'Ouganda : le parcours sensationnel de George Kamorasi !Aujourd'hui, 11:52Une mère perd l'audition après la naissance de son quatrième enfantUne mère perd l'audition après la naissance de son quatrième enfantAujourd'hui, 11:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars