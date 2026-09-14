Les flagships Samsung Galaxy S24 bénéficient de nouvelles fonctionnalités d'IA

Le géant sud-coréen Samsung a lancé le processus de mise à jour logicielle pour ses flagships des générations précédentes. Selon ixbt.com, la deuxième version bêta (ZZI4) de l'interface One UI 9 a commencé à être déployée pour la série de smartphones Galaxy S24. Cette mise à jour est importante car elle offre aux propriétaires d'appareils vieux de deux ans des capacités d'IA avancées, auparavant réservées aux gadgets les plus récents. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Sur le marché technologique mondial, les utilisateurs apprécient que leurs appareils restent pertinents le plus longtemps possible. Samsung continue également de fournir régulièrement à ses modèles phares de nouvelles solutions logicielles. Il s'avère que grâce à cette mise à jour bêta actuelle, un certain nombre de fonctionnalités intéressantes attendues sur les futurs modèles Galaxy S26 et Galaxy Z Fold8 sont désormais arrivées sur les appareils Galaxy S24.

Expansion des capacités d'IA

Le nouveau logiciel comprend plusieurs changements notables visant à répondre aux besoins quotidiens des utilisateurs. En particulier, le système mis à jour a été enrichi avec les fonctionnalités suivantes :

Now Nudge — une fonction d'assistance qui donne des conseils contextuels à l'utilisateur au moment opportun.

My Fan Cam — élargit les capacités de l'appareil photo et facilite la création de contenu.

Now Brief — permet de configurer des cartes d'informations personnalisées.

Call Brief — fait passer le processus de gestion des appels vocaux à un niveau supérieur.

L'introduction de ces fonctionnalités améliore considérablement l'expérience utilisateur des smartphones et aide à automatiser les tâches quotidiennes. L'implémentation progressive des outils d'IA sur les anciens modèles est accueillie positivement par les passionnés de technologie.

Actuellement, comme ce logiciel est distribué en mode test, quelques erreurs mineures peuvent survenir. Cependant, l'entreprise prévoit de publier la version stable pour tous les utilisateurs une fois le bêta-test terminé. Cela permet aux propriétaires de Galaxy S24 de profiter des dernières fonctionnalités sans avoir à acheter un nouvel appareil.