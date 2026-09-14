Ravshan Khaydarov fait une déclaration avant les Jeux asiatiques : premier adversaire et secrets d'adaptation

Une déclaration importante de l'équipe olympique d'Ouzbékistan a été faite avant les Jeux asiatiques, le plus grand et le plus prestigieux événement sportif du continent. Lors de la conférence de presse officielle organisée au Japon, pays hôte de la compétition, Ouzbékistan U-23 l'entraîneur principal de l'équipe, Ravshan Khaydarov, a participé et a révélé les objectifs principaux de l'équipe ainsi que les détails du processus de préparation. L'expert expérimenté a qualifié cette compétition de « petite Olympiade » pour notre continent et a souligné avec fermeté que, grâce à un plan minutieux élaboré sur près d'un an, les joueurs ouzbeks sont venus avec la ferme intention de se battre uniquement pour le podium et les médailles.

De plus, le staff technique a expliqué comment, grâce aux stages d'entraînement organisés à Tachkent et à Dalian en Chine, ils ont résolu le problème du décalage horaire de 4 heures avec le Japon et de l'adaptation aux conditions climatiques. Lors du match d'ouverture, nos compatriotes affronteront l'équipe nationale des Philippines. Alors, dans quelle mesure les protégés de Ravshan Khaydarov sont-ils prêts pour le premier match du tournoi, quand débutera la rencontre inaugurale au stade de Nagoya, et nos olympiens pourront-ils remporter la médaille d'or aux Jeux asiatiques ?

« Préparés toute l'année pour les médailles » : L'objectif audacieux de l'entraîneur

L'entraîneur de l'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan a évoqué le prestige de la compétition et l'honneur du pays :

Statut de « petite Olympiade » : « Les Jeux asiatiques sont une compétition très importante pour notre continent, considérée comme une petite Olympiade où participent de nombreux sports », a déclaré Ravshan Khaydarov ;

Arrivée avec la meilleure sélection : Il a été souligné que la délégation ouzbèke est arrivée avec ses meilleurs et plus forts athlètes pour participer dignement à la compétition ;

Lutte pour le podium : L'entraîneur n'a pas caché la mission principale de l'équipe : « Nous nous sommes préparés toute l'année pour ce tournoi prestigieux. Nous sommes venus pour défendre dignement l'honneur de notre Patrie et nous battre pour les médailles. »

L'accueil du Japon et le décalage de 4 heures : Comment s'est passée l'adaptation ?

Le staff technique a élaboré un programme spécifique pour maintenir la condition physique des joueurs :

Remerciements aux hôtes : L'expert a remercié la partie japonaise pour l'organisation de cette immense compétition et a exprimé sa confiance dans le fait que le tournoi se déroulera à un niveau organisationnel élevé ;

Plan initial à Tachkent : Le travail d'adaptation au décalage horaire de quatre heures avec le Japon a commencé par des entraînements dans la capitale, Tachkent ;

Phase finale en Chine : La préparation s'est poursuivie avec des matchs amicaux à Dalian, en Chine, dont le climat est très similaire à celui du Japon et où le décalage horaire n'est que d'une heure ;

Adaptation complète : Ravshan Khaydarov a indiqué qu'il n'y aurait aucun problème concernant le temps et le climat, et que les garçons sont désormais totalement habitués aux nouvelles conditions.

15 septembre : Début contre les Philippines et terrain à Nagoya

Détails du premier examen de nos olympiens en phase de groupes :

Premier adversaire — Philippines : L'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan entamera son parcours aux Jeux asiatiques le 15 septembre par un match contre l'équipe des Philippines ;

Heure du match : Cette rencontre importante débutera à 11h30, heure de Tachkent ;

Lieu du match : La rencontre aura lieu sur le célèbre terrain de football « Minato » situé à Nagoya, au Japon ;

Importance d'un début victorieux : La victoire lors du premier match est cruciale pour prendre la tête du groupe et aborder la phase des play-offs avec un bon moral.

Le parcours de l'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan, dirigée par Ravshan Khaydarov, aux Jeux asiatiques est au centre de l'attention de tous les fans de football ouzbek.

Selon vous, l'équipe nationale U-23 d'Ouzbékistan, sous la direction de Ravshan Khaydarov, pourra-t-elle remporter le prix principal, la médaille d'or, lors de ces Jeux asiatiques ? Quel score attendez-vous pour la victoire de nos représentants lors du premier match contre les Philippines ? Laissez vos pronostics et commentaires, et partagez cette importante nouvelle footballistique dédiée à nos olympiens avec tous les fans de l'équipe nationale et vos proches !