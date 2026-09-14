Gus Poyet s'exprime sur la carrière de Cristiano Ronaldo

Bien que la légende du football Cristiano Ronaldo ne soit plus aussi rapide qu'autrefois, il peut continuer à marquer à sa guise dans le championnat d'Arabie saoudite. Le célèbre entraîneur et ancien joueur Gus Poyet a partagé ses réflexions avec GOAL sur l'avenir de la star portugaise et ses prochains objectifs majeurs. Selon l'expert, les opportunités restent infinies pour un joueur de la trempe du roi du football dans la ligue du Moyen-Orient. C'est ce que rapporte Goal.com .

À l'approche de ses 41 ans, l'attaquant expérimenté continue d'évoluer en Arabie saoudite jusqu'à l'été 2027, dans le cadre de l'un des contrats les plus lucratifs au monde. À mesure que l'échéance approche, les questions sur son avenir et une éventuelle retraite préoccupent les journalistes. Selon Poyet, Ronaldo a le potentiel suffisant pour rester à Al-Nassr et même prolonger son contrat avec le club.

La quête des records et le facteur familial

Selon Goal.com, Gus Poyet a travaillé comme entraîneur principal à Al-Khaleej la saison dernière et a pu observer de près le niveau du championnat local. Il souligne que les caractéristiques et les conditions de la Saudi Pro League permettent à Cristiano de maintenir une excellente forme physique. De plus, son fils, Cristiano Junior, étudie dans l'académie du club, et la possibilité qu'il joue un jour aux côtés de son père n'est pas à exclure.

Une autre motivation importante pour Ronaldo est d'atteindre la barre des 1000 buts en matchs officiels. Il ne manque actuellement que 21 buts au Portugais pour atteindre ce jalon historique. Il est clair que réaliser cet exploit d'ici la fin de la saison 2026/27 est l'un de ses objectifs principaux. Bien que son avenir en sélection et sa participation à la Coupe du Monde 2026 fassent l'objet d'interrogations, les records en club continuent de l'inspirer.