Contre le double champion d'Asie : Pakhtakor entame sa campagne en Ligue des Champions Élite à Djeddah

La compétition la plus attendue du football de clubs asiatique, la nouvelle saison de la Ligue des Champions Élite de l'AFC, débute. Aujourd'hui, le 14 septembre, d'Ouzbékistan, le club aux multiples titres de Tachkent, le Pakhtakor, entame son parcours dans le tournoi continental le plus prestigieux à l'extérieur, en Arabie saoudite,dans la ville de Djeddah. Le premier adversaire du club ouzbek n'est pas seulement un géant, mais le célèbre Al Ahli, tenant du titre et double champion consécutif de cette compétition prestigieuse. Ce choc, qui se déroulera dans l'immense stade Alinma pouvant accueillir plus de 62 000 spectateurs, sera un véritable test de compétence et de volonté pour les Tachkentois.

L'adversaire dispose d'une véritable armée de stars, allant de la vedette de la Premier League anglaise Ivan Toney au gardien renommé Édouard Mendy, en passant par le Brésilien Galeno et le Portugais Francisco Trincão. Alors, en quoi le « club royal » de Djeddah, dirigé par le Néerlandais Marino Pušić, est-il dangereux, quel a été le résultat de leurs confrontations historiques, et le Pakhtakor pourra-t-il créer la sensation lors de ce duel épique qui débutera à 23h15, heure de Tachkent ?

89 ans d'histoire et un record continental : quelle est la force d'Al Ahli ?

Détails de l'hégémonie du géant saoudien sur la scène asiatique :

Histoire glorieuse et surnoms : Fondé en 1937, ce club fort de 89 ans d'histoire est célébré par les fans sous les noms de « Club Royal » (Al Malaki) et « Club du Peuple » (Nadi Al Umma) ;

Deux titres consécutifs : Les joueurs de Djeddah ont remporté leur premier titre asiatique en battant le club japonais Kawasaki Frontale 2-0 lors de la finale 2024/2025, et ont conservé leur couronne en 2025/2026 en battant le club japonais Machida Zelvia 1-0 après prolongations ;

Record historique : Al Ahli est entré dans l'histoire comme la première équipe à remporter le tournoi majeur asiatique deux fois de suite depuis la performance de son rival local Al Ittihad en 2004 et 2005 ;

Le facteur du stade immense : Le match aura lieu au majestueux stade Alinma, situé dans le complexe King Abdullah Sports City, d'une capacité de plus de 62 000 spectateurs.

Marino Pušić et la légion de stars renouvelée

Le staff technique et les mouvements sur le marché des transferts du club de Djeddah :

Un entraîneur qui a connu le succès européen : L'équipe est dirigée depuis août 2026 par Marino Pušić, 55 ans, un spécialiste qui a réalisé le doublé en Ukraine avec le Shakhtar Donetsk et a été champion des Pays-Bas avec le staff du Feyenoord ;

Des stars mondiales dans l'effectif : Le but est gardé par l'ancien portier de l'équipe nationale du Sénégal et de Chelsea, Édouard Mendy ; en défense centrale, le Brésilien Roger Ibañez et l'international turc Merih Demiral sont à l'œuvre, tandis qu'en attaque, l'ancien international anglais Ivan Toney et le Brésilien Galeno constituent la menace principale ;

Grands changements estivaux : Bien que Riyad Mahrez et Franck Kessié aient quitté le club, ils ont été remplacés par l'ailier portugais Francisco Trincão, le leader arménien Eduard Spertsyan et le talent ukrainien Artem Bondarenko ;

Base de l'équipe nationale : Parmi les joueurs locaux, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, le héros de la finale Firas Al-Buraikan, Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat et le nouvel attaquant Abdullah Radif forment le noyau dur de l'équipe nationale d'Arabie saoudite.

Une égalité historique et le grand choc de 23h15

Le Pakhtakor n'a jamais démérité face au géant saoudien :

Équilibre dans les confrontations directes : Les deux parties se sont affrontées 4 fois sur la scène internationale officielle, avec une égalité parfaite : 2 victoires pour le Pakhtakor et 2 victoires pour Al Ahli ;

Test de défense et de contre-attaque : Pour le club de Tachkent, une défense héroïque contre les attaquants de classe mondiale et une exploitation efficace des contre-attaques rapides seront les facteurs décisifs ;

Heure du match : Ce grand match, comptant pour la 1ère journée de la Ligue des Champions Élite de l'AFC, débutera aujourd'hui, 14 septembre, à 23h15, heure de Tachkent, à Djeddah.

Ce déplacement du Pakhtakor dans le palais du champion d'Asie en titre est sans aucun doute un test intense qui déterminera non seulement la position du club de la capitale, mais aussi celle de tout le football de club ouzbek en Asie.

Selon vous, le Pakhtakor de Tachkent pourra-t-il résister dignement à l'Al Ahli rempli de stars devant 62 000 fans à Djeddah et revenir avec des points ? Quel est votre pronostic pour le match d'aujourd'hui et quel joueur adverse les « Lions » doivent-ils neutraliser ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez l'analyse de ce match crucial pour l'honneur du football ouzbek avec tous les passionnés et les fans du Pakhtakor !