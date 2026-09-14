But controversé dans le derby de Manchester : Michael Owen stupéfait par une erreur du VAR

Une décision controversée lors du derby de Manchester, l'une des confrontations les plus intenses de la Premier League, a suscité de vives critiques de la part de la communauté du football et des experts. Le but marqué par l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, et l'erreur du VAR lors de la rencontre ont laissé non seulement les fans, mais aussi d'anciens joueurs renommés, dans l'incompréhension. Cet incident a relancé le débat sur le fonctionnement du système d'assistance vidéo à l'arbitrage et les erreurs d'arbitrage dans le football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Situation controversée et décision initiale

Alors que l'heure de jeu approchait à Old Trafford, un épisode décisif pour le sort du match s'est produit. Le buteur néerlandais Erling Haaland a envoyé le ballon au fond des filets adverses depuis un angle difficile. Initialement, l'arbitre de touche avait interrompu le jeu pour un hors-jeu, ce qui avait ravi les supporters locaux. Cependant, après un examen minutieux par la cellule VAR, il a été décidé que le but devait être validé.

Les ralentis ont montré que l'attaquant agile était en position régulière en raison de la distance le séparant du défenseur de Manchester United, Patrick Dorgu, et qu'il a conclu avec succès un centre à ras de terre venu de l'aile gauche. Bien qu'il ait été établi que la position du joueur norvégien était conforme aux règles, un autre acteur de l'action est devenu le centre de la polémique.

L'épisode d'Enzo Fernandez et la réaction des experts

Selon Goal.com, les principales critiques sur le terrain se sont concentrées sur les actions du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez. Le champion du monde, en position de hors-jeu, a tenté de toucher le ballon de la tête alors qu'il passait près de lui. Son compatriote Lisandro Martinez a été contraint de lutter contre l'adversaire. Néanmoins, les arbitres ont pris en compte tous les éléments et ont jugé le but légal.

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Michael Owen, n'a pas caché sa stupéfaction face à cette décision lors d'une interview accordée à GOAL. Selon lui, les arbitres ont peut-être perdu leur concentration en se focalisant sur le tracé des lignes pour vérifier la position de Haaland. Bien qu'Owen admette que de telles situations sont plus complexes qu'elles n'y paraissent, il a souligné que cette décision était particulièrement incompréhensible.

La vive protestation de Michael Owen

Michael Owen, qui agit en tant qu'ambassadeur pour Casino.org, a rejoint l'avis de la légende de Manchester United, Gary Neville, consultant sur Sky Sports. Neville avait également déclaré qu'une excuse officielle devrait être présentée après une erreur aussi grossière lors d'un match d'une telle importance. Selon Owen, la situation était pourtant très évidente.

« Qu'est-ce qui pourrait être plus flagrant qu'une tête plongeante en plein vol ?! », a déclaré l'expert pour exprimer son mécontentement, affirmant ouvertement que Fernandez s'était jeté sur le ballon, ce qui constitue une infraction à la règle du hors-jeu. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas comment les arbitres avaient pu passer à côté de cela. Cet incident a une fois de plus rendu cruciale la question de l'arbitrage et de l'intégrité du système VAR en Premier League.