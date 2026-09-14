Une mère perd l'audition après la naissance de son quatrième enfant

Aux États-Unis, une mère de quatre enfants a été confrontée à de graves problèmes auditifs après son accouchement. Elle ne pouvait même plus entendre son bébé pleurer et craignait de ne plus jamais entendre la voix de ses enfants.

Madison Rae, une ingénieure en logiciel de 29 ans, a déclaré que son audition avait chuté brutalement après avoir donné naissance à son quatrième enfant. Elle suppose que cette situation est liée aux changements hormonaux post-partum.

Au début, Madison pensait qu'il s'agissait d'un phénomène courant et temporaire après l'accouchement. Mais les bourdonnements intenses dans ses oreilles ne disparaissaient pas et son audition continuait de se dégrader.

« Je ne pouvais pas entendre ma fille quand elle pleurait. Lorsque mon mari n'était pas à la maison, je devais rester dans la même pièce qu'elle pour la surveiller », a-t-elle confié au magazine « Need To Know ».

Pour comprendre ce que disaient ses enfants, elle devait se tenir près d'eux et observer les mouvements de leurs lèvres. Ses enfants aînés ont vite compris qu'ils devaient s'approcher d'elle, lui toucher l'épaule et se placer face à elle avant de lui parler.

Les quatre enfants de Madison ont aujourd'hui 9, 8, 6 ans et 18 mois. Elle précise que sa grossesse de février 2025 s'est déroulée normalement, sans risque particulier.

Ses problèmes d'audition ont gravement affecté son travail et sa vie sociale. Madison utilisait des transcriptions lors de ses réunions professionnelles et a commencé à éviter les événements sociaux car il lui devenait difficile de comprendre les conversations.

« Je m'entraînais à la salle de sport le matin quand il n'y avait personne. Je ne voulais pas que les gens pensent que je les ignorais volontairement lorsqu'ils me parlaient », a-t-elle déclaré.

Madison évitait également les cours de fitness par peur de ne pas entendre l'instructeur. Demander aux gens de répéter sans cesse devenait une source d'inconfort pour elle.

Sa famille l'a beaucoup soutenue pendant cette période. Tim Hope, le compagnon de Madison et père de son plus jeune enfant, a également été un soutien constant.

Un examen auditif ultérieur a montré que l'audition de Madison était bien en dessous de la normale. Elle a été orientée vers un spécialiste ORL, mais le délai d'attente pour un rendez-vous dépassait six mois.

Elle s'est ensuite tournée vers le Dr Daniel Lee, qui travaille à la clinique Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat. Le spécialiste a émis l'hypothèse d'une otosclérose.

L'otosclérose est une affection liée à un trouble du mouvement de l'un des plus petits os de l'oreille moyenne, l'étrier, ce qui affecte l'audition.

Au début, il a été conseillé à Madison d'utiliser des appareils auditifs. Cependant, un examen ultérieur a révélé que son audition s'était encore dégradée, rendant une intervention chirurgicale nécessaire.

En janvier 2026, près d'un an après l'accouchement, l'audition de Madison ayant fortement chuté, elle a été opérée. Pendant l'intervention, le Dr Lee a confirmé le diagnostic d'otosclérose.

Lors d'un contrôle quatre mois plus tard, il a été constaté que l'audition de l'oreille opérée était revenue à un niveau normal.

Madison a été opérée de la deuxième oreille en juin 2026. Elle raconte qu'après l'opération, elle n'a rien entendu pendant les premières semaines, puis son audition s'est rétablie très rapidement.

« Soudain, tout a commencé à me paraître très fort. À ce moment-là, les bourdonnements dans mes oreilles ont aussi cessé. Ce fut un immense soulagement pour moi », a-t-elle déclaré.

Madison a confié que cette période difficile l'avait beaucoup effrayée, mais qu'elle est désormais reconnaissante pour tout ce qu'elle a dans sa vie, en particulier pour ses sens.

Elle souligne que cet événement lui a permis de mieux comprendre la force des mères et les nombreuses épreuves qu'elles traversent.