Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à trois tambours

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Xiaomi présente une nouvelle machine à laver à trois tambours

Xiaomi a lancé les précommandes pour sa nouvelle machine à laver et séchante de la gamme Mijia, marquant une avancée sur le marché de l'électroménager. Selon ixbt.com, cet appareil innovant, d'une capacité totale de 14 kg, est proposé au prix de 5000 yuan et se distingue par sa structure unique à trois tambours. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique l'information.

La particularité de ce nouvel appareil réside dans l'intégration d'un grand tambour principal et de deux tambours auxiliaires plus petits. Le compartiment principal peut laver 11 kg de linge, tandis que les deux tambours supplémentaires, d'une capacité de 1,5 kg chacun, sont conçus pour laver séparément et facilement les vêtements d'enfants et le linge délicat.

Dimensions compactes et alimentation en eau innovante

Bien que l'appareil soit composé de trois sections indépendantes, ses dimensions globales sont presque identiques à celles des machines à laver Mijia classiques de 10 kg. Cela permet de l'installer facilement dans des meubles ou des placards standards de cuisine, de balcon ou de salle de bain.

Le modèle est également équipé de trois systèmes d'arrivée d'eau distincts, permettant aux utilisateurs de lancer différents cycles de lavage simultanément. Un coefficient de lavage élevé de 1,95 est annoncé pour les petits tambours, et l'alimentation continue en eau propre pendant le rinçage minimise les résidus de détergent.

Intelligence artificielle et sécurité de haut niveau

Une attention particulière a été portée aux propriétés hygiéniques. Selon les données fournies, le système garantit l'élimination jusqu'à 99,99 % des bactéries dangereuses telles que le staphylocoque doré et E. coli, ainsi que divers virus.

Sur le plan technologique, l'appareil prend en charge les commandes vocales naturelles. Il suffit à l'utilisateur de décrire oralement le tissu, la couleur ou le type de tache, et les algorithmes de Xiaomi ainsi que le modèle MiMo génèrent des recommandations personnalisées pour sélectionner les paramètres appropriés.

L'appareil est doté d'une structure métallique robuste et d'un système d'amortissement renforcé assurant la stabilité même lorsque les trois tambours fonctionnent simultanément. Le contrôle peut être effectué via l'application Mi Home, les assistants vocaux Miclaw et Xiao Ai, ainsi que par intégration avec d'autres appareils de l'écosystème Xiaomi AIoT.

XiaomiMijiaMachine à laverTechnologieAIoT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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