Le smartphone iQOO 16 est le premier à intégrer l'écran Samsung M16 avec une luminosité de 10 000 nits

Samsung Display et iQOO ont dévoilé, lors d'une présentation conjointe, un écran avancé qui inaugure une nouvelle ère sur le marché des appareils mobiles. Ce panneau OLED innovant est considéré comme une véritable percée technologique, établissant de nouveaux standards pour les écrans de smartphones. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le nouveau panneau Samsung M16 se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes, notamment une luminosité de crête record de 10 000 nits. Cette valeur permet une lisibilité parfaite des informations à l'écran, même sous une lumière solaire intense.

Caractéristiques technologiques avancées

Il est souligné que ce panneau de nouvelle génération allie non seulement une luminosité élevée, mais aussi une grande précision et une fluidité d'image. L'écran combine une haute résolution 2K (WQHD) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Cette combinaison technologique est particulièrement importante pour les amateurs de jeux mobiles et les consommateurs de contenu multimédia. La fréquence élevée et la précision garantissent la netteté de l'image et la fluidité des mouvements dans les scènes dynamiques.

Premier utilisateur et perspectives du marché

Samsung Display a officiellement confirmé que le smartphone phare iQOO 16 sera le premier appareil Android au monde à être équipé de ce panneau M16 avancé. Cela confirme une fois de plus la stratégie de la marque visant à offrir à ses utilisateurs les dernières technologies en priorité.

Parallèlement, des informations d'initiés ont été publiées. Selon le célèbre informateur Ice Universe, Google ne prévoit pas d'utiliser le panneau OLED Samsung M16 dans ses prochains modèles phares.

L'annonce de cette nouveauté montre que le marché des écrans pour appareils mobiles évolue rapidement et que les technologies OLED n'ont pas encore révélé tout leur potentiel. Le modèle iQOO 16 devrait être au centre de l'attention de l'industrie mobile dans un avenir proche.